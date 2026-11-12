Roberto Velasco Álvarez viajó a Japón para sostener reuniones con autoridades y empresarios

Este miércoles, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller Roberto Velasco Álvarez partió rumbo a Tokio, Japón, donde sostendrá reuniones con autoridades del gobierno de ese país y representantes de empresas japonesas con inversiones en México.

El canciller publicó en redes sociales información sobre su viaje y destacó la reunión que sostendrá con el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi.

“En reciprocidad a la visita que el ministro Toshimitsu Motegi realizó a México en agosto pasado, me reuniré con él y con otras autoridades del gobierno japonés” escribió.

Además tiene contemplado sostener un encuentro con la comunidad científica mexicana residente en ese país y la instalación de la Cámara de Comercio de México en Japón.

“Esta visita refleja el excelente momento de la relación bilateral y el estrecho diálogo político entre ambos gobiernos”, afirmó Velasco.

Aún no se sabe la duración que tendrá su visita al país asiatico, sin embargo el canciller forma parte de la comitiva que acompañará a Sheinbaum a la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el próximo 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China.