Recibe Ignacio Mier a Gaby “La Bonita Sánchez. ”Es tiempo de mujeres", coinciden

Gaby "La Bonita" Sánchez ahora busca "pelear" en el terreno político

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, recibió a la campeona mundial interina de Peso Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Gabriela “La Bonita” Sánchez, donde abordaron la participación femenina en la vida del país y su participación en el proceso de Morena para definir la candidatura a la presidencia municipal de Puebla en las próximas semanas.

En el encuentro, la boxeadora poblana habló sobre la participación de las mujeres en la vida pública y los espacios que han ido ocupando en ámbitos como el deporte y la política.

“Es tiempo de mujeres. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo muy claro: llegamos todas. Y eso significa que ninguna mujer se queda atrás, que cada espacio que conquistamos abre camino para muchas más”, expresó la pugilista.

Sánchez acudió también para invitar personalmente al legislador a su próxima pelea frente a Mariana “La Barby” Juárez, programada para el 5 de diciembre en el Estadio Hermanos Serdán, en Puebla.

Durante la conversación abordaron además el momento político del país tras la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de México y el papel de las mujeres en esta etapa.

El pasado 17 de octubre la “Bonita Sánchez” se registró en el proceso interno de Morena para buscar la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en la capital, primer paso para convertirse en el o la candidata de ese partido a la candidatura del por la presidencia municipal que se renovará en los comicios del próximo año.

Su registro se produjo después de que el 29 de septiembre anunciara su salida de la Secretaría de Deporte y Juventud del gobierno estatal, dependencia que encabezó desde diciembre de 2024. Antes de ocupar ese cargo, fue regidora del Ayuntamiento de Puebla y presidió la Comisión de Seguridad y Justicia.

Del boxeo al servicio público

En el deporte, Gabriela Sánchez cuenta con una trayectoria de más de 15 años. En marzo de 2026 obtuvo el Campeonato Mundial Interino de Peso Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, luego de imponerse por decisión unánime a la argentina Tamara Demarco.

Durante su gestión al frente de la Secretaría de Deporte y Juventud, Puebla fue sede principal de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, en la que participaron 8 mil 185 atletas en 16 disciplinas. La delegación poblana obtuvo 157 medallas. En ese periodo también se reportó la entrega de más de 19 millones de pesos en becas y estímulos para mil 555 deportistas y entrenadores.

Ahora, su agenda combina la preparación para el combate de diciembre y su participación en el proceso interno de Morena. En este último, también ha expresado interés el actual presidente municipal, José Chedraui Budib. La definición dependerá de los mecanismos que establezca el partido rumbo a las elecciones de 2027.