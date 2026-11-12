Además de Taddei: ¿A qué ex funcionarios del INE les congelaron las cuentas?

Guadalupe Taddei Congelan cuenta bancaria de expresidenta del INE (cuartoscuro)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó la cuenta bancaria de Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) acusada de enriquecimiento ilícito. También se congelaron fondos de otros familiares y exfuncionarios.

¿A qué asociado de Guadalupe Taddei bloqueó UIF cuentas bancarias?

Después de que la semana pasada se restringieran cuentas bancarias de José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Hernández Casillas, hermanos que están siendo investigados por formar parte de una red de colusión de compras electorales de más de 27 años, este jueves 12 de noviembre se dieron a conocer más personas a las que la UIF bloqueó acceso a fondos.

De acuerdo con información publicada por el periodista Arturo Ángel en Milenio, la UIF habría bloqueado las cuentas de la expresidente del INE Guadalupe Taddei, junto con las de otros asociados y familiares.

Entre los nombres de esta lista que destacan están los siguientes:

Humberto Taddei : Hermano de la expresidenta del INE

: Hermano de la expresidenta del INE Luis Rogelio Pineda Taddei : Hijo de la expresidenta del INE

: Hijo de la expresidenta del INE Jesús Octavio García González : Exdirector administrativo y apoderado legal de las dos empresas relacionadas con los hermanos Casillas.

: Exdirector administrativo y apoderado legal de las dos empresas relacionadas con los hermanos Casillas. Luis Alberto Bustamante Canizales : Líder de proyecto del INE y asociado desde hace años con Taddei.

: Líder de proyecto del INE y asociado desde hace años con Taddei. Enma Patricia García Rodríguez : Directora de Recursos Financieros del INE

: Directora de Recursos Financieros del INE Iliana Araceli Hernández Gómez : Directora de la Unidad Técnica de Igualdad y Género.

: Directora de la Unidad Técnica de Igualdad y Género. Mario Alfonso Burciaga Esparza : Director de Recursos Materiales y Servicios.

: Director de Recursos Materiales y Servicios. José Alberto Pérez de Acha : Director de la UTSI del IN

: Director de la UTSI del IN Jonathan Navarrete Torres : Chofer y asesor de Taddei, así como también apoderado de la empresa Corporativo Zeg.

: Chofer y asesor de Taddei, así como también apoderado de la empresa Corporativo Zeg. Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona: Director de Coordinación y Análisis en el periodo de Lorenzo Córdova y apoderado legal de empresas de los hermanos Casillas.

Otros socios, accionistas y apoderados de los cuales no se especificó su rol fueron José Andrés Hernández Rocha, Alejandro Olaya Ortiz, María Margarita Carranza Sordo, Gerardo Fernández Parra, César Rodríguez Ureña, Fernando Edgardo Hermosilla Contreras, Fernando Fernández Parra, José Antonio Carranza Sordovy y Tatiana Patricia Hernández Velázquez.

También se listaron las empresas Cajas Graf SA de CV, Operadora de Maquinaria y Equipos SA de CV, Bama Productos SA de CV y TOL Producciones SA de CV, Desarrollos Praedio SA de CV, Formas Finas y Materiales SA de C V, Corporativo Zeg SA de CV, Comercializadora JVLY SA de CV y Aprocel SA de CV, entre otras.