México buscará certidumbre comercial en APEC; descarta TLC con China a corto plazo

México planteará la necesidad de establecer reglas comerciales más estables y previsibles durante las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en China, aunque descartó que exista la intención de negociar un tratado de libre comercio con ese país en el corto plazo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que el objetivo de la participación mexicana es avanzar hacia acuerdos económicos con las economías de la región para 2027 y 2028, con el propósito de brindar mayor certidumbre a empresas y gobiernos ante las diferencias en sus estrategias comerciales.

“Yo lo que vería es la posibilidad de avanzar hacia acuerdos para el 2027 y 2028, ese es el objetivo. Yo pienso que eso es factible”, declaró este viernes, luego de participar en el arranque de El Buen Fin.

El funcionario indicó que México buscará que las reglas comerciales tengan límites y permitan anticipar posibles cambios, en un escenario donde, dijo, China mantiene una postura más favorable al libre comercio, mientras que Estados Unidos muestra mayores preocupaciones proteccionistas.

“Lo que queremos lograr es que tenga un límite y que haya una cierta capacidad de predicción de las empresas y de los gobiernos”, sostuvo.

Ebrard también rechazó que México pretenda impulsar un bloque económico para contrarrestar la influencia de Estados Unidos, al considerar que al país le conviene mantener relaciones comerciales favorables con sus principales socios.

Argumentó que México tiene una relación de intercambio distinta con cada economía: vende una parte importante de sus productos a Estados Unidos, mientras que adquiere mercancías de China, Vietnam y otros países asiáticos.

En ese contexto, descartó que esté contemplada una negociación para establecer un tratado comercial con Pekín en el corto plazo.

Agenda de reuniones

La presidenta Claudia Sheinbaum participará en las actividades de APEC, donde el martes tiene previsto intervenir en el CEO Summit, ante más de mil empresarios. Ese mismo día por la tarde sostendrá una reunión bilateral con representantes de China.

El jueves participará en la sesión de líderes del foro, mientras que Ebrard adelantó que también contempla encuentros con representantes de Canadá, Vietnam, Singapur y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En cuanto a la relación comercial con Estados Unidos, el secretario aseguró que las conversaciones continúan con normalidad y que el gobierno mexicano no ha recibido notificaciones sobre cambios en las decisiones de Washington.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, relacionadas con las caravanas migrantes, Ebrard señaló que hasta ahora no existe alguna señal de que ese asunto haya modificado las condiciones de la relación comercial.

“No tengo previsto ni me lo han hecho saber un cambio en las decisiones de Estados Unidos respecto a estos temas todavía, no hay ninguna señal en ese sentido”, afirmó.

Añadió que mantiene comunicación con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y con otras contrapartes de ese país, por lo que prevé tener oportunidad de dialogar con funcionarios estadounidenses durante las actividades en China.

El titular de Economía insistió en que, hasta el momento, el tema migratorio no se ha incorporado a las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos.