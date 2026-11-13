Movida sorpresiva: Farmacias del Ahorro compra a Farmacias Benavides y crea un gigante de más de 3 mil sucursales (Farmacias Benavides)

El mapa del sector farmacéutico en México está por cambiar. Farmacias Benavides anunció que su accionista mayoritario, The Boots Group, firmó un acuerdo definitivo para vender la compañía a Farmacias del Ahorro, en una operación que todavía deberá recibir las autorizaciones regulatorias correspondientes antes de concretarse.

De completarse la transacción, la empresa resultante contará con más de 3 mil sucursales en todo el país, consolidándose como una de las redes de farmacias y servicios de salud más grandes de México.

¿Qué cambiará con la adquisición?

Las compañías informaron que el objetivo es combinar sus capacidades para ampliar el acceso a medicamentos, consultas médicas y servicios de salud.

Farmacias del Ahorro destacó que la compra representa un paso estratégico para fortalecer su presencia nacional y mantener su apuesta por el mercado mexicano, mientras que Farmacias Benavides señaló que la operación abre una nueva etapa para la empresa tras más de un siglo de historia.

Hasta que concluya el proceso, Farmacias Benavides y Farmacias del Ahorro seguirán operando como empresas independientes, sin cambios en sus operaciones diarias.

La operación aún no está cerrada

El acuerdo no será inmediato. La compra deberá cumplir diversas condiciones de cierre, entre ellas la aprobación de las autoridades de competencia económica.

Mientras ese proceso avanza, Benavides continuará bajo su administración actual y mantendrá sus operaciones habituales, de acuerdo con el comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Dos gigantes del mercado farmacéutico

Actualmente, Farmacias Benavides opera más de 1,100 sucursales y más de 450 consultorios médicos, con una presencia especialmente fuerte en el norte, centro y oriente del país.

Por su parte, Farmacias del Ahorro, fundada en 1991, cuenta con alrededor de 2,000 sucursales, ofrece más de un millón de consultas médicas gratuitas al mes y mantiene una de las plataformas de comercio electrónico y programas de lealtad más grandes del sector farmacéutico en México.