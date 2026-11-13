Ejército y Guardia Nacional aseguran 149 kilos de presunta metanfetamina en Culiacán

Decomiso de metanfetamina en El Tule, Culiacán, Sinaloa

El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, aseguraron aproximadamente 149 kilogramos de presunta metanfetamina en el poblado El Tule, municipio de Culiacán.

Los detalles del operativo, realizado el 12 de noviembre de 2026, fueron dados a conocer a través de las redes sociales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde se informó que el hallazgo ocurrió durante recorridos de reconocimiento terrestre en la zona.

En el lugar, el personal militar localizó una vagoneta que tenía en su interior tres costales con 15 bolsas de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina. El peso aproximado del material asegurado fue de 149 kilogramos.

Decomiso

De acuerdo con la información difundida por la Sedena, el aseguramiento representa una afectación económica estimada en 40.3 millones de pesos para las organizaciones delictivas, además de debilitar sus capacidades operativas y logísticas.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones busca impedir que las sustancias ilícitas lleguen a las calles y continúen su distribución.

Después del hallazgo, las fuerzas de seguridad desplegaron recorridos de reconocimiento terrestre y utilizaron un dron en las inmediaciones del poblado El Tule, con el propósito de ubicar a las personas posiblemente responsables de abandonar el vehículo y la presunta droga.

Droga a disposición de la FGR

La vagoneta y el material asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, para integrar las investigaciones correspondientes y determinar su procedencia.

El operativo se realizó mediante la coordinación de fuerzas federales y estatales, como parte de las acciones de seguridad en el municipio de Culiacán.