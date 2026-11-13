Tras la reunión en China, Sheinbaum regresará a México para el desfile del 20 de noviembre

Claudia Sheinbaum viajará a China este domingo (Galo Cañas Rodríguez/cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que viajará a China durante la noche del domingo y que llegará el lunes, debido a la diferencia de horario entre ambos países. Como parte de su agenda, ese día sostendrá un encuentro con integrantes de la comunidad mexicana que residen en territorio chino, mientras que las actividades oficiales comenzarán el martes.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, explicó que su regreso a México está previsto para la madrugada del 20 de noviembre, por lo que estará en el país para participar en el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, que calificó como un acto histórico y dedicado a recordar ese movimiento y sus implicaciones.

Sheinbaum mantendrá conexión diaria con la mañanera

La mandataria señaló que, durante su estancia en China, buscará conectarse todos los días a la conferencia matutina para compartir un resumen de las actividades realizadas. Explicó que las conexiones se llevarán a cabo por la noche, de acuerdo con el horario que tendrá en ese país, para informar a la población mexicana sobre el desarrollo de su visita.

Mientras tanto, la conferencia será encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien estará a cargo de presentar los distintos temas informativos previstos para cada jornada.

Sheinbaum agregó que también participará a distancia para responder las preguntas de los medios de comunicación, de manera que pueda mantener la comunicación durante su ausencia de Palacio Nacional.