UIF desbloquea parcialmente cuentas de Rubén Rocha Moya

Rubén Rocha Moya

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitió el acceso parcial a los recursos bancarios de Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concediera una suspensión provisional para que pueda recibir los depósitos correspondientes a sus pensiones.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la resolución judicial autoriza al exfuncionario a disponer únicamente de las ministraciones futuras de tres ingresos: una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), otra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y una más de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

La decisión fue emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, dentro de un procedimiento promovido por el exservidor público. El tribunal consideró que esos recursos están protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones, por lo que ordenó permitir el acceso a dichos depósitos.

Otros recursos permanecen bloqueados

La UIF precisó que la suspensión provisional no representa el desbloqueo total de las cuentas bancarias de Rocha Moya, ya que la autorización se limita exclusivamente a los recursos provenientes de las tres pensiones señaladas en la resolución.

Por lo tanto, el resto del dinero y las operaciones financieras distintas a las expresamente autorizadas continúan sujetos a las restricciones correspondientes. La dependencia aclaró que el cumplimiento de la orden judicial no modifica las medidas que permanecen vigentes sobre otros recursos.

Rocha Moya, quien dejó la gubernatura de Sinaloa y enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, podrá acceder únicamente a los depósitos que el tribunal determinó como protegidos.

Hacienda afirma que cumple con la resolución judicial

A través de la UIF, la Secretaría de Hacienda sostuvo que la medida se atiende en cumplimiento de la resolución del tribunal y reiteró su compromiso con el respeto a las determinaciones judiciales, el debido proceso y el derecho de garantía de audiencia.

La dependencia también señaló que continuará con las acciones institucionales dirigidas a prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin dejar de acatar las disposiciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales.