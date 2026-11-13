Sheinbaum pide investigar relación de exvicefiscal Guillermo Zuany con agencias de EU

Sheinbaum pide investigar trayectoria de Guillermo Zuany

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Gabinete de Seguridad presentar información sobre Guillermo Zuany, exfuncionario de la Fiscalía de Chihuahua, y explicar cómo llegó a colaborar con agencias de Estados Unidos, debido a los antecedentes que, afirmó, existen sobre su relación con actos de corrupción y la delincuencia organizada.

Durante su conferencia matutina, la mandataria evitó confirmar si Zuany se encuentra actualmente bajo protección del gobierno estadounidense, pero consideró necesario conocer su trayectoria y ubicación, así como la manera en que las autoridades de ese país se acercaron a él después de que ocupó un cargo dentro de la Fiscalía estatal.

Sheinbaum señaló que el caso tiene relevancia para la relación bilateral, por lo que solicitó que el Gabinete de Seguridad dé a conocer los datos que tiene sobre el exvicefiscal y las circunstancias de su colaboración con las agencias estadounidenses.

Colaboración con agencias de Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Gabinete de Seguridad informar sobre la trayectoria de Guillermo Zuany, exvicefiscal de Chihuahua, y explicar cómo llegó a colaborar con agencias de Estados Unidos, luego de que se diera a conocer que ese país le brinda protección.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria evitó confirmar si el exfuncionario se encuentra actualmente bajo resguardo de autoridades estadounidenses, pero destacó que existen antecedentes que hacen relevante conocer su historia y el acercamiento que tuvo con las agencias de ese país.

“Es muy relevante cómo es que esta persona, vinculada en su momento con actos de corrupción y con la delincuencia organizada, después se acerca a las agencias de Estados Unidos”, expresó.

Sheinbaum explicó que el Gabinete de Seguridad conoce los antecedentes de Zuany, quien llegó a ocupar el cargo de fiscal especializado en Operaciones Estratégicas de Chihuahua, por lo que pidió que se presente información sobre su situación actual y la forma en que comenzó a colaborar con autoridades estadounidenses.

Destaca implicaciones para la relación bilateral

La presidenta consideró que el caso debe esclarecerse por sus posibles implicaciones en la relación entre México y Estados Unidos, particularmente en lo relacionado con la cooperación en materia de seguridad y el respeto a la soberanía nacional.

“Sí vale mucho la pena conocer este caso por la relación bilateral y de respeto a nuestra soberanía”, señaló, al plantear que tanto la Fiscalía General de la República como el Gabinete de Seguridad podrían dar a conocer los detalles.

Cuestionada sobre si esta situación podría generar un conflicto diplomático con el gobierno estadounidense, Sheinbaum descartó esa posibilidad y aseguró que el asunto ya se ha dialogado con las autoridades de ese país.

Agentes extranjeros deben respetar las leyes mexicanas

La mandataria también hizo referencia a la acusación por traición a la patria contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, y comentó que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, le explicó que para ese caso se consideró la modificación al artículo 40 constitucional.

Añadió que el gobierno estadounidense conoce la postura de México sobre la participación de sus agentes en tareas de seguridad dentro del territorio nacional, pues deben sujetarse a las disposiciones legales mexicanas.

“Cualquier persona de su gobierno que realiza actividades de seguridad en México tiene que cumplir necesariamente con la Constitución mexicana y con la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que la información sobre Guillermo Zuany debe conocerse en el marco de la relación bilateral y del respeto a la soberanía, por lo que insistió en que el Gabinete de Seguridad presente los antecedentes y detalles que tiene sobre el exfuncionario.