SICT construirá Centros Comunitarios para fomentar el deporte y la cultura para bienestar de los jóvenes

Centros Comunitarios México Imparable

Los Centros Comunitarios “México Imparable”, construidos por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), están próximos a iniciar operaciones en Guerrero y Quintana Roo, con espacios gratuitos para actividades deportivas, culturales, educativas y de atención a la salud mental, dirigidos a niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores.

Las instalaciones buscan ofrecer alternativas de convivencia y desarrollo para las familias, además de contribuir a la prevención de la violencia mediante actividades que promuevan la inclusión, el aprendizaje y la participación comunitaria.

Cada centro contará con una cancha techada de usos múltiples, gimnasio de box, salón de teatro, danza y coro, área de ajedrez al aire libre, cancha de fútbol 7 y trotapista. También ofrecerá atención paramédica y sesiones de salud mental con acompañamiento socioemocional.

Centros casi terminados

En Iguala, Guerrero, la construcción registra un avance físico de 99 por ciento, mientras que en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, alcanza 78.94 por ciento. En este último caso, se prevé que los trabajos concluyan en diciembre de este año.

Cada uno de estos espacios tendrá capacidad para atender gratuitamente a mil personas, con actividades orientadas al desarrollo personal y colectivo de sus comunidades.

Además de las opciones deportivas y culturales, los centros buscan que las personas encuentren herramientas para desarrollar habilidades, continuar sus estudios y acceder a conocimientos que puedan facilitar su incorporación al mercado laboral.

SICT construirá 60 centros en 22 estados

La dependencia tiene previsto construir durante este año 60 Centros Comunitarios “México Imparable” en 22 entidades del país, mediante una inversión de 600 millones de pesos. La meta para la actual administración es alcanzar un total de 100 instalaciones.

El proyecto es impulsado por el Gobierno de México a través de la SICT y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de las acciones para atender las causas de la violencia y generar espacios seguros de convivencia.

En estos lugares también se promoverán actividades de lectura, música, teatro, danza y otras expresiones artísticas, con el propósito de ampliar las oportunidades de participación y acceso a la cultura.

Con estas instalaciones, se busca que las comunidades cuenten con espacios donde las familias puedan convivir y encontrar alternativas gratuitas para el aprendizaje, el bienestar y el desarrollo de sus integrantes.