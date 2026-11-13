Más de 90% de las radiodifusoras y televisoras ya cuentan con defensorías de audiencias

Audiencias de Televisión (KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS)

Más de 90% de las concesionarias comerciales y públicas de radio y televisión en México ya cumplieron con la obligación de contar con un Código de Ética y designar a una Persona Defensora de las Audiencias, informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

El cumplimiento se registró al cierre del plazo establecido el pasado viernes 6 de noviembre, de acuerdo con los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, publicados el 28 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con esta disposición, quienes escuchan la radio o ven televisión tendrán nuevos mecanismos para presentar quejas, sugerencias y reclamaciones sobre los contenidos y servicios que reciben. A partir del 16 de noviembre, las personas defensoras podrán comenzar a atender estos señalamientos con base en los códigos de ética de cada medio.

Para facilitar el acceso a estos mecanismos, las estaciones de radio y los canales de televisión deberán publicar en un lugar visible de sus páginas oficiales tanto sus códigos de ética como los datos de contacto de sus respectivas defensorías, de manera que las audiencias puedan comunicarse directamente con ellas.

La CRT informó que durante esta semana realiza la revisión documental de la información presentada por las concesionarias, luego de que concluyera el periodo establecido para cumplir con esta obligación.

En el caso de las concesiones comunitarias, indígenas y afromexicanas, el plazo para presentar estos documentos se extendió hasta junio de 2027. Durante este periodo, la comisión ofrecerá asesoría y acompañamiento para facilitar su cumplimiento.

La medida busca establecer canales de atención para que las audiencias puedan ejercer sus derechos y contar con instancias a las cuales acudir cuando consideren que los contenidos o servicios de radio y televisión no respetan los principios establecidos en los códigos de ética.