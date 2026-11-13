FGR revisa las oficinas de Taddei: ¿qué encontraron y qué delito enfrenta expresidenta del INE?

INE FGR solicita documentos relacionados al caso de Guadalupe Taddei. (cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República ordenó la revisión de las oficinas de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei. La funcionaria está siendo investigada por el delito de peculado.

¿Qué encontró FGR en oficinas de Taddei?

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, rama de la FGR, asistió a la Torre Zafiro y a las oficinas centrales del INE este 13 de noviembre a solicitar información —como documentos, contratos y oficios— que ayude la investigación contra Guadalupe Taddei y su red de proveedores, quienes son acusados de desvío de fondos públicos.

Blanca Cruz, quien fue nombrada como presidenta interina la semana pasada, habló con medios acerca de la revisión este viernes 13 de noviembre. Negó que la FGR haya visitado las oficinas de la presidencia y aclaró que era una visita para solicitar documentos.

“En la oficina de la expresidenta no hubo ninguna diligencia. ¿Qué áreas se revisaron? Secretaría Ejecutiva. Pero no es que se revisen las áreas, lo que hacen es que nos dicen: ‘Este es mi requerimiento de información’, vienen y se les da acceso al requerimiento de información, o sea, a los archivos documentales, no es una revisión de áreas como tal”, comentó Cruz. Añadió que el organismo cooperará con las autoridades durante todo el proceso.

No se dio a conocer qué documentos fueron solicitados en específico.

¿Cuál es el delito y sanción que enfrenta Taddei?

El peculado, delito que enfrenta Taddei, consistente en la sustracción de fondos del erario por un funcionario público. Está estipulado en el artículo 223 del Código Penal.

Este crimen se sanciona dependiendo del monto que se haya sustraído para beneficio propio. Mientras el monto no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (117.31 actualmente), que equivaldría a 58 mil 655 pesos, se impondrán de 3 meses a 2 años de prisión y de 30 a 100 días multa. Sin embargo, si supera esta cantidad la sanción podría ir de 2 hasta 14 años en prisión, y de 100 a 150 días de multa.