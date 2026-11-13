Javier Taja busca coordinación municipal de Morena en Acapulco; recibe apoyo de Ramírez Cuéllar

El vice coordinador de Morena en San Lázaro,Alfonso Ramírez Cuéllar coin el diputado, Javier Taja

El diputado federal Javier Taja Ramírez manifestó su interés por encabezar la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Acapulco, Guerrero, con el respaldo del vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar.

El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, adelantó que se prevé que antes de concluir noviembre se conozcan los resultados correspondientes a las principales ciudades y municipios donde se desarrolla este ejercicio de medición, como parte de la reorganización territorial del movimiento rumbo a los próximos procesos políticos del 2027.

En conferencia de prensa, Ramírez Cuéllar expresó su respaldo a Taja Ramírez, a quien identificó como su candidato para coordinar los trabajos de organización del movimiento en el puerto, y destacó que cuenta con un diagnóstico preciso sobre la situación económica, turística y social que enfrenta Acapulco.

El legislador federal sostuvo que, de acuerdo con las mediciones realizadas hasta el momento, Javier Taja encabeza las preferencias, aunque aclaró que será Morena el que dé a conocer oficialmente los resultados del proceso.

Al agradecer el respaldo de su compañero de bancada, Taja Ramírez afirmó que su aspiración responde a la necesidad de fortalecer la unidad, la organización y el trabajo de Morena directamente en las colonias, barrios y mercados de Acapulco.

Durante el encuentro, Taja entregó un documento con información sobre la situación de Acapulco, que incluye los avances en la recuperación turística, las inversiones federales y los principales desafíos para reactivar la economía local.

El diputado guerrerense insistió en que su intención es contribuir a una nueva etapa de organización política y social, con unidad y conciliación, y reivindicó su compromiso con los habitantes del puerto al recordar el trabajo de su familia en favor de Acapulco.

Como parte del diagnóstico presentado, destacó que, de acuerdo con cifras de Fonatur, durante el primer semestre de 2026 Acapulco recibió 3 millones 527 mil 657 turistas hospedados en establecimientos hoteleros, lo que representó un crecimiento de 26.3 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

El diputado señaló que, de asumir la coordinación municipal, impulsará la integración y consolidación de los comités en cada sección electoral, fortalecerá la estructura territorial y mantendrá contacto permanente con las familias para conocer sus necesidades y atender sus demandas.

Aseguró que su proyecto busca una organización cercana, transparente y sin protagonismos, en la que prevalezcan el diálogo, la conciliación y los objetivos colectivos.

“Acapulco necesita unidad, liderazgo y compromiso con su gente. Necesita que caminemos juntos, que escuchemos al pueblo y que trabajemos con convicción”, sostuvo.

La Cuarta Transformación –dijo--no se defiende desde un escritorio, se defiende desde las colonias, los barrios, los mercados. Acapulco ha enfrentado adversidades y siempre se ha levantado porque su fuerza está en su gente.