¿Vas a comprar electrodomésticos en El Buen Fin? Profeco revela dónde están los precios más bajos

Tienda de electrodomésticos

Con la llegada de El Buen Fin, las ofertas en electrodomésticos y artículos tecnológicos se convierten en uno de los principales atractivos para quienes buscan renovar los aparatos del hogar. Sin embargo, antes de dejarse llevar por los descuentos, comparar precios puede representar un ahorro importante para el bolsillo.

Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó un monitoreo nacional de licuadoras, pantallas, refrigeradores y lavadoras, en el que identificó los precios mínimos, máximos y promedio de distintos modelos disponibles en establecimientos comerciales.

La información fue recopilada entre el 3 y el 6 de noviembre mediante la herramienta Quién es Quién en los Precios, con el propósito de ofrecer referencias a las personas consumidoras antes de realizar sus compras durante la temporada de promociones.

Licuadoras: de 551 a más de 4 mil pesos

Entre los productos analizados, las licuadoras presentaron una diferencia considerable de precios. La opción más económica correspondió a un modelo Oster con vaso de plástico, que se encontró en 551.60 pesos en La Comer de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

En ese mismo establecimiento, una versión de la misma marca, pero con vaso de vidrio, tuvo un precio de 628.60 pesos.

En contraste, el modelo más costoso también fue de Oster, con vaso de vidrio, tres velocidades y dos funciones de pulso, cuyo precio alcanzó los 4 mil 119 pesos en Liverpool de La Paz, Baja California Sur. El mismo artículo se comercializó en 3 mil 99 pesos en Coppel de Tlalnepantla, Estado de México.

Refrigeradores: diferencias de más de 20 mil pesos

En el caso de los refrigeradores, el precio más bajo correspondió a un modelo Hisense de una puerta vertical y deshielo semiautomático, que se encontró en 4 mil 460 pesos en Bodega Aurrera de Reynosa, Tamaulipas.

El mismo aparato alcanzó los 5 mil 699 pesos en Coppel de Mérida, Yucatán.

Por otra parte, el precio más elevado registrado fue de 25 mil 499 pesos para un refrigerador LG de dos puertas, una horizontal y otra vertical, con deshielo automático ajustable, localizado en Sears de Tijuana, Baja California.

Pantallas: opciones desde 2 mil 599 pesos

Para quienes buscan renovar su televisión, la Profeco identificó una Smart TV Hisense de 32 pulgadas con puerto USB como la alternativa de menor precio, con un costo de 2 mil 599 pesos en sucursales Coppel de distintas ciudades del país, entre ellas Acapulco, Cancún, Monterrey, León y Tuxtla Gutiérrez.

Sin embargo, el mismo modelo llegó a venderse en 3 mil 999 pesos en Elektra de Ecatepec, Estado de México. El precio promedio nacional registrado fue de 3 mil 24.44 pesos.

En el otro extremo, una Smart TV LG de 75 pulgadas con puerto USB alcanzó los 17 mil 248.50 pesos en Liverpool de Guadalajara, Jalisco.

Lavadoras: desde 6 mil 490 pesos

En cuanto a las lavadoras, el modelo más económico del monitoreo fue uno de la marca Whirlpool, con capacidad para 17 kilogramos y función de centrifugado, que se encontró en 6 mil 490 pesos en sucursales Bodega Aurrera de las alcaldías Venustiano Carranza, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

En contraste, el precio más alto correspondió a una lavadora Mabe con capacidad para 24 kilogramos, agitador y centrifugado, cuyo costo fue de 25 mil 799 pesos en Sears de Playa del Carmen, Quintana Roo.

Ante estas diferencias, la Profeco recomendó comparar entre establecimientos y marcas, además de revisar las características y funcionalidades de cada aparato antes de tomar una decisión. La dependencia recordó que un precio más bajo no necesariamente representa la mejor opción si el producto no responde a las necesidades del hogar.

Para consultar los precios y realizar comparaciones antes de comprar, las personas consumidoras pueden ingresar al micrositio oficial de El Buen Fin de la Profeco: https://elbuenfin.profeco.gob.mx/.