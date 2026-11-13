Cultura construirá conservatorio en Tultepec con una inversión de 40 millones de pesos

Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza (Galo Cañas Rodríguez)

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, presentó el proyecto del nuevo Conservatorio de Música y Centro Cultural de Tultepec, Estado de México, que contará con una inversión de 40 millones de pesos para instrumentos musicales, equipamiento general y tecnológico, así como el desarrollo del proyecto ejecutivo.

La construcción estará a cargo del gobierno municipal y se prevé que concluya en 2028. La iniciativa busca fortalecer la formación artística que ya existe en el municipio y ampliar la enseñanza musical comunitaria hasta el nivel profesional, en respuesta a una solicitud que durante años ha planteado la comunidad.

Curiel de Icaza explicó que el proyecto se desarrolla en coordinación con los distintos órdenes de gobierno y los propios estudiantes, quienes participaron en la identificación de las necesidades para definir las características de las nuevas instalaciones y el modelo educativo.

La obra tendrá capacidad para atender a 3 mil 500 estudiantes: mil 500 de bachillerato y 2 mil de educación superior, con espacios especializados para la enseñanza, los ensayos y las presentaciones artísticas.

Salones y espacios para distintas disciplinas

El complejo contará con 24 salones de práctica musical, 16 espacios de ensayo dobles y salas especializadas para agrupaciones de percusiones, con condiciones acústicas adecuadas para el aprendizaje y ejecución de cada instrumento.

Además de la formación musical, el centro cultural incorporará áreas para danza, arte digital, cartonería y otras actividades multidisciplinarias, de acuerdo con las propuestas realizadas por la comunidad estudiantil.

Entre las instalaciones también se contempla una concha acústica para realizar conciertos al aire libre, con la intención de que el espacio no solamente atienda a los alumnos, sino que funcione como un punto de encuentro cultural para los habitantes de Tultepec y las comunidades cercanas.

La Secretaría de Cultura participará en el diseño técnico de las áreas especializadas y brindará asesoría para definir los instrumentos, el equipamiento tecnológico y las herramientas necesarias para el funcionamiento del conservatorio.

Formación musical iniciará en bachilleratos

Como parte del proyecto educativo, la dependencia federal, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), trabajará en tres líneas de formación para ampliar las oportunidades de los jóvenes y fortalecer la enseñanza artística.

La primera contempla incorporar formación laboral básica en bandas de marcha de cuatro planteles de bachillerato, para que los estudiantes puedan continuar su preparación musical. Este programa comenzará durante el ciclo escolar 2027-2028.

El segundo eje será la creación de la primera licenciatura en Música Mexicana del país, con un plan académico enfocado en reconocer las tradiciones y prácticas musicales del territorio nacional. Su inicio está previsto para el ciclo escolar 2028-2029.

La tercera línea estará dirigida a la actualización y profesionalización de los docentes, mediante mecanismos de titulación que permitan reconocer la experiencia de quienes ya se desempeñan en la enseñanza y práctica artística.