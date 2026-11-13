Ofertas engañosas en El Buen Fin 2026: ¿cómo identificarlas y reclamar ante Profeco?

¿Ofertas engañosas? La Procuraduría Federal del Consumidor se une al Buen Fin 2026 con brigadas y módulos de atención en distintos puntos del país.

¡El evento comercial más importante de México finalmente está aquí! El Buen Fin 2026 arranca con una serie de ofertas que van desde establecimientos populares de comida hasta descuentos en tiendas departamentales, sin embargo, existe una precaución inevitable entre las y los participantes de esta fiesta anual de promociones anunciadas: ¿cómo saber si una oferta es real...?

Eficiente como acostumbra, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que pondrá en marcha brigadas e instalará módulos en distintos puntos del país para otorgar asesoría al público, recibir denuncias y prestar orientación si la persona ha detectado alguna irregularidad durante sus compras.

Ofertas engañosas en el Buen Fin 2026: ¿cómo identificar una promoción falsa?

Antes de realizar una compra, es importante verificar que los descuentos anunciados representen un ahorro real y que las condiciones de las promociones sean claras.

Una de las principales recomendaciones de Profeco es no dejarse llevar únicamente por los porcentajes de descuento, ya que algunos establecimientos pueden incrementar previamente el precio de sus productos para presentar una rebaja mayor durante la temporada comercial.

Para evitar caer en estas prácticas, la dependencia cuenta con la herramienta digital Quién es Quién en los Precios de El Buen Fin, disponible en el apartado reservado a este evento de ofertas en el portal oficial de la dependencia.

Durante El Buen Fin 2026, ¡Profeco está cerca de ti! 🛍️ Consulta la ubicación de nuestras brigadas y módulos de atención en distintos puntos del país. Acércate para recibir asesoría, presentar quejas o denuncias y obtener orientación si detectas alguna irregularidad durante tus compras. Conoce dónde encontrarnos y recuerda que tus derechos como persona consumidora están protegidos. 🔎 Consulta los listados aquí: https://t.co/0Uq2X5vn45 — Profeco (@Profeco) November 12, 2026

Esta plataforma permite consultar el comportamiento de los precios de más de 490 productos monitoreados desde septiembre en distintas ciudades del país. Las y los consumidores pueden revisar los precios mínimos, máximos y promedio, así como comparar cuánto cuesta un mismo artículo en diferentes establecimientos.

A su vez, se recomienda examinar el Buró Comercial de Profeco, donde la población consumidora puede revisar si un establecimiento tiene quejas registradas, cuáles son los principales motivos de reclamación y el estado de los procedimientos.

Entre las señales de alerta que podrían indicar que una promoción es engañosa, se encuentran:

Descuentos poco claros: anuncios que no especifican el precio original del producto o las condiciones necesarias para obtener la rebaja.

anuncios que no especifican el precio original del producto o las condiciones necesarias para obtener la rebaja. Mensajes de urgencia: frases como “sólo por hoy” , “últimas piezas” o “última oportunidad” , utilizadas para presionar al consumidor o consumidora a comprar sin comparar.

frases como , o , utilizadas para presionar al consumidor o consumidora a comprar sin comparar. Costos adicionales: cargos de envío, servicios o comisiones que incrementan considerablemente el precio final.

cargos de envío, servicios o comisiones que incrementan considerablemente el precio final. Beneficios exagerados: publicidad que promete características o ventajas que no corresponden con las condiciones reales del producto.

publicidad que promete características o ventajas que no corresponden con las condiciones reales del producto. Condiciones ocultas: restricciones, requisitos o limitaciones que no se explican claramente antes de realizar la compra.

Brigadas y módulos de Profeco en el Buen Fin 2026: ¿cómo denunciar ofertas engañosas?

Como parte del operativo nacional por el Buen Fin 2026, Profeco habiltó 169 módulos de atención y desplegó más de 350 brigadas itinerantes para atender a las personas consumidoras del 13 al 17 de noviembre, periodo de duración del evento comercial.

Los módulos estarán ubicados en centros comerciales y diferentes zonas de actividad comercial del país, mientras que las brigadas recorrerán establecimientos para intervenir cuando se presenten irregularidades. El listado puedes consultarlo en este enlace.

En caso de que una tienda no respete el descuento anunciado, lo primero es solicitar una aclaración en el establecimiento. No obstante, si no obtienes una solución, puedes acudir a Profeco con elementos de respaldo como:

Fotografías del precio exhibido y de los anuncios de la promoción.

del precio exhibido y de los anuncios de la promoción. Folletos y publicidad donde aparezcan las condiciones del descuento.

donde aparezcan las condiciones del descuento. Capturas de pantalla , especialmente si realizaste la compra por internet.

, especialmente si realizaste la compra por internet. Tickets , facturas y comprobantes de pago.

, facturas y comprobantes de pago. Número de pedido, nombre del vendedor o vendedora, y correos electrónicos relacionados con la operación si la compra fue digital.

El apoyo puede ser solicitado a través de los siguientes canales:

Teléfono del Consumidor: para la Ciudad de México es 55 5568 8722 , mientras que para el interior de la República es el número 800 468 8722 .

para la Ciudad de México es , mientras que para el interior de la República es el número . Redes sociales: cuentas oficiales de la dependencia.

cuentas oficiales de la dependencia. Módulos y brigadas: puedes acudir al punto de atención más cercano para recibir asesoría e intentar resolver el problema directamente con el establecimiento.

El artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que la publicidad debe ser veraz, comprobable y clara, por lo que no debe inducir a errores o confusiones.