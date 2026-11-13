INDEP destina recursos de bienes incautados al fondo del Gabinete para 56 proyectos sociales

Titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández Balboa

La titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández Balboa, en la Conferencia Matutina de Palacio Nacional, informó que los recursos obtenidos mediante la comercialización de bienes incautados por la Fiscalía General de la República (FGR) han permitido financiar 56 proyectos sociales a través del Gabinete Social de la Presidencia de la República.

Durante la presentación de resultados del organismo, explicó que los recursos procedentes de procesos penales y de bienes sujetos a extinción de dominio se concentran en un fondo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya Secretaría Ejecutiva está a cargo de la Secretaría de Bienestar, mientras que el INDEP participa como secretario técnico y administra los recursos.

Fernández Balboa detalló que, una vez que la Fiscalía transfiere los bienes al instituto, este se encarga de administrarlos y determinar su destino mediante procesos de venta, donación o destrucción, según corresponda. Cuando se trata de activos provenientes de investigaciones penales, los ingresos obtenidos se incorporan al fondo del Gabinete Social, que determina los proyectos y las comunidades beneficiadas.

La funcionaria precisó que durante el presente año se han desarrollado seis proyectos mediante este mecanismo, mientras que el acumulado histórico alcanza 56 iniciativas desde la creación de este esquema, establecido a partir de la legislación en materia de extinción de dominio.

Subasta de motocicletas aporta casi 71 millones de pesos

Como parte de los mecanismos para obtener recursos, la titular del INDEP informó que las distintas modalidades de comercialización han generado 407 millones de pesos. De ese monto, destacó la subasta presencial realizada recientemente, que alcanzó una recaudación histórica de 102 millones 143 mil pesos.

Uno de los principales resultados fue la venta de 57 de las 62 motocicletas de colección que la FGR entregó al organismo en julio pasado, luego de ser incautadas durante un operativo relacionado con el canadiense Ryan Wedding. La comercialización de estas unidades generó cerca de 71 millones de pesos y las cinco motocicletas restantes serán ofrecidas en la próxima subasta, programada para el 27 de noviembre.

Fernández Balboa señaló que en el evento participaron coleccionistas nacionales y extranjeros, así como representantes del ámbito deportivo. Incluso, algunos compradores manifestaron que las motocicletas adquiridas podrían formar parte de museos en otros países.

Recursos también benefician a comunidades y proyectos culturales

La funcionaria agregó que el INDEP ha entregado bienes para el programa Tianguis del Bienestar, cuyo valor estimado asciende a 589 millones 296 mil pesos. Entre los artículos distribuidos se encuentran ropa, calzado, juguetes, enseres domésticos, telas, refacciones y accesorios.

Asimismo, el instituto participa en las Mesas de Paz mediante la entrega de juguetes que permiten intercambiar artículos bélicos por opciones recreativas para niñas y niños.

Como parte de los proyectos financiados por el Gabinete Social, Fernández Balboa anunció la entrega de recursos para el desarrollo integral del Conservatorio de Música de Tultepec, Estado de México, compromiso que Claudia Sheinbaum asumió durante una visita realizada en 2024, cuando conoció las necesidades de estudiantes y maestros.

Con esta inversión, los jóvenes músicos contarán con instalaciones adecuadas, equipamiento e instrumentos para continuar su formación artística. La titular del INDEP destacó que el propósito es convertir los bienes recuperados mediante procesos de procuración de justicia en obras y acciones que atiendan necesidades sociales, bajo el principio de devolver al pueblo lo robado.