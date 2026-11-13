México sexto país más visitado del mundo; recibe 74.9 millones de viajeros internacionales

Turismo internacional en México crece 5.6 por ciento

México recibió 74.9 millones de viajeros internacionales de enero a septiembre de 2026, lo que representó un incremento de 5.6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, informó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, quien destacó que el país se mantiene como el sexto más visitado del mundo.

Durante la presentación de los resultados del sector, la funcionaria señaló que en los primeros nueve meses del año también se contabilizaron 36 millones de turistas internacionales, es decir, personas que permanecieron al menos una noche en territorio nacional, cifra que significó un crecimiento de 3.8 por ciento y un nuevo máximo histórico.

En materia económica, el gasto de los viajeros internacionales superó los 26 mil millones de dólares, con un aumento de 1.4 por ciento frente a enero-septiembre de 2025. Rodríguez Zamora destacó que estos resultados se alcanzaron en un contexto de retos para la industria turística a nivel mundial.

La secretaria afirmó que México atraviesa un momento favorable para el sector y resaltó que durante este año se alcanzaron cinco récords históricos, con cifras que no se observaban desde hace más de 26 años.

Cruceros generan más de 770 MDD

Otro de los indicadores destacados fue la llegada de visitantes por vía marítima. Entre enero y septiembre, los puertos mexicanos recibieron nueve millones de cruceristas, un crecimiento de 12.3 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

El gasto de estos viajeros superó los 770 millones de dólares, lo que representó un incremento de 16.3 por ciento. Sobre este resultado, Rodríguez Zamora señaló la importancia de que la actividad de los cruceros genere beneficios para las comunidades receptoras, mediante el consumo en comercios locales, la compra de artesanías y la contratación de recorridos turísticos comunitarios.

En cuanto al transporte aéreo, los principales aeropuertos del país registraron el tránsito de más de 141 millones de pasajeros, tanto nacionales como internacionales. La funcionaria también destacó el crecimiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que pasó del octavo al sexto lugar dentro de los principales aeropuertos, de acuerdo con los indicadores presentados.

Turismo nacional suma 80.6 millones de viajeros

El mercado interno también mostró resultados positivos. La titular de Turismo informó que 80.6 millones de mexicanos viajaron por el país durante los primeros nueve meses de 2026, lo que representó 713 mil turistas más que en el mismo periodo del año anterior.

La funcionaria destacó la importancia de los viajeros nacionales para mantener la actividad económica de los destinos turísticos, al señalar que los mexicanos contribuyen a llenar hoteles y establecimientos, además de generar prosperidad en distintas regiones.

Asimismo, informó que al cierre de octubre México había incorporado 211 nuevas rutas aéreas, de las cuales 112 fueron internacionales y 99 nacionales. Explicó que estas aperturas se concretaron mediante la colaboración entre los gobiernos estatales y las aerolíneas, pese a los ajustes y la reducción de frecuencias que enfrenta la industria aérea internacional.

Por otra parte, el Tren Maya transportó a más de 70 mil 900 visitantes extranjeros, lo que significó un crecimiento de 3 por ciento. Entre los mercados internacionales que registraron mayores incrementos destacó Colombia, con 27 por ciento; Brasil, con 26.8 por ciento; Japón, con 11 por ciento; Canadá, con 7 por ciento, y Australia, con 5 por ciento.

Guadalajara alberga feria internacional de turismo

Rodríguez Zamora también destacó la realización de la primera feria internacional de turismo en México, celebrada del 10 al 12 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, con la participación de las 32 entidades federativas y representantes de más de 60 países.

El encuentro reunió a más de 300 compradores internacionales y se mantendrá en Jalisco durante cinco años, con el propósito de promover la oferta turística mexicana y generar acuerdos comerciales para los periodos 2027 y 2028.

La secretaria explicó que el evento permitió abrir un espacio de vinculación entre compradores y representantes del sector, además de presentar nuevos destinos y segmentos turísticos del país ante mercados internacionales. También resaltó que, aunque México participa habitualmente en ferias de ciudades como Berlín, Londres y Shanghái, por primera vez organizó un encuentro internacional de esta magnitud en territorio nacional.