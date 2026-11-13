México está de moda: cumple 5 récords turísticos; desde hace más de 26 años no se tenían estos indicadores

Turismo en México 2026 En el segundo trimestre del año el PIB Turístico aumentó 0.4%, de acuerdo con datos del INEGI.

De enero a septiembre de 2026 se registró la llegada de 74.9 millones de viajeros internacionales, un 5.6% más respecto al mismo periodo en 2025; 36 millones de turistas, un aumento de 3.8%; y una derrama económica de 26 mil 96 mdd, un 1.4% más; y 9 millones de cruceristas, 12.3% más

En el segundo trimestre del año el PIB Turístico aumentó 0.4%, de acuerdo con datos del INEGI

En septiembre de 2026 se alcanzó una derrama de mil 944 mdd, un aumento de 5.7 por ciento y un gasto medio de mil 189 dólares

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2026.- En la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que México está de moda debido a que, en el periodo enero-septiembre de 2026, se alcanzaron cinco récords turísticos históricos, es decir, desde hace más de 26 años no se veían estos indicadores.

Detalló que de enero a septiembre de 2026 se registró la llegada de 74.9 millones de viajeros internacionales, un 5.6 por ciento más respecto al mismo periodo en 2025; 36 millones de turistas, un aumento de 3.8 por ciento; y una derrama económica de 26 mil 96 millones de dólares (mdd), un 1.4 por ciento más; 9 millones de cruceristas, 12.3 por ciento más y un gasto de 778 mdd, 16.3 por ciento más que el mismo periodo del año pasado.

Agregó que por los aeropuertos mexicanos transitaron 141.8 millones de pasajeros nacionales e internacionales, destacando el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA), que pasó del número 8 al 6 en el Top 10 de aeropuertos. Asimismo, el turismo nacional alcanzó 80.6 millones de mexicanos que recorrieron el país, lo que representa un aumento de 713 mil turistas entre enero y septiembre de este año.

Rodríguez Zamora señaló que por instrucciones de la Presidenta de México se abrieron 211 nuevas rutas aéreas: 112 internacionales y 99 nacionales.

Mientras que el Tren Maya transportó 70 mil 919 pasajeros extranjeros de enero a septiembre de 2026, lo que significa 3 por ciento más que en 2025, destacando la presencia de países como Colombia, Brasil, Japón, Canadá, Australia y Suiza.

Puntualizó que tan solo en septiembre se alcanzó un registro de 7.25 millones de viajeros internacionales; 3.30 millones de turistas internacionales y una derrama de mil 944 mdd, lo que corresponde a un aumento de 5.7 por ciento y un gasto medio de mil 189 dólares; aunado a la llegada de 718 mil 173 cruceristas con un gasto de 61.6 mdd (5.9 por ciento más).

Informó que en el segundo trimestre del año el PIB Turístico aumentó 0.4 por ciento en comparación de enero a marzo de 2026 y el consumo en 0.1 por ciento más, de acuerdo con datos del INEGI.

Anunció que, por primera vez, México fue sede de una Feria Internacional de Turismo con el ITB Américas que se realizó del 10 al 12 de noviembre en Expo Guadalajara, Jalisco, con la presencia de 5 mil participantes, 62 países, más de 300 expositores y compradores.