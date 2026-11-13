Mirar al cielo para entender lo que pasa en la Tierra

El francés Bruno Monflier y el mexicanos José Franco, dos amigos apasionados de la astronomía (Adrián Contreras)

La Noche de las Estrellas 2026 — Bruno Monflier y José Franco hablan con apasionamiento de la astronomía y de la contemplación del cielo. Su mirada está en el firmamento, sus objetivos y los pies, bien asentados en la Tierra.

Levantar la vista hacia el manto estelar, coinciden, es parte de lo que nos forjó como especie, como humanos, y están convencidos que escudriñar el cielo puede hoy en día contribuir a generar mejores personas y mejores ciudadanos, más apegados al conocimiento duro, comprobable y menos vulnerable a la información falsa.

A la postre, en la plática con Crónica, ambos astrónomos mostrarán su pasión por el universo y sus fenómenos, pero también su convicción de que lo que haga bien la humanidad para sí misma debe hacerse en la Tierra. Lo anterior explica en buena medida por qué Franco y Monflier están detrás de la Noche de las Estrellas que se realizará este sábado en una centena de sedes en el país, teniendo su despliegue principal en la Ciudad Universitaria de la Ciudad de México.

Franco fue uno de los científicos que debió vivir la persecución de la entonces PGR cuando, a la par de la llegada de López Obrador al poder, la intolerancia política se mezcló con un claro desprecio a la formación académica y a los intelectuales del país. Se hizo amigo de Monflier a partir de la idea de replicar en México los festivales astronómicos que se realizaban en Francia, fue director del Instituto de Astronomía de la UNAM y es coordinador nacional de la Noche de las Estrellas mexicana desde que inició en 2009.

Cuando se le cuestiona a Monflier por qué una persona normal debería mirar al cielo e interesarse por los fenómenos astronómicos, el científico francés indica que más que vivir en el Universo hacemos parte de este Universo, “es entender de dónde venimos, estamos hechos de polvo de estrellas”.

El científico francés, Bruno Monflier, indica que más que vivir en el Universo, lo importante “es entender de dónde venimos, ya que estamos hechos de polvo de estrellas” (Adrián Contreras)

Y luego lanza un argumento que, durante la plática con Crónica, será la guía de mucho de lo que ambos astrónomos expongan: “La astronomía y la astrofísica son ciencias y la ciencia es un elemento importantísimo en nuestros países, en nuestra civilización que (además) permite hacer una aproximación entre la ciencia y el arte: sobre el universo, la ciencia y el arte tienen mucho que decir en común”.

Franco añade que enfatizaría que el cielo es un bien cultural: “el cielo de nuestros antepasados, el de la prehistoria, es el mismo cielo que tenemos ahora, un bien común que ha marcado el derrotero de la humanidad. No podemos imaginarnos a los grupos nómadas sin tener esta ubicación espacio-temporal, con la luna sirviendo de reloj, de calendario. Entonces la bóveda celeste te permitía predecir cuándo sembrar, cuándo cosechar.Y para navegar necesitas conocer el cielo, es el que te guía. El cielo ha sido un elemento civilizatorio fundamental para la humanidad”.

Franco dice con entusiasmo: “El cielo nos intriga y la búsqueda de las preguntas fundamentales del ser humano, ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene la vida? ¿Hay vida en otros lados? ¿Qué hay allá?

En las explicaciones que damos del origen del todo, de la vida, de las cosas, el cielo es el primer lugar a donde buscamos, es una puerta suave para que la gente se interese por la ciencia y la tecnología, por el conocimiento en general”.

Colonizar otros planetas, de los sueños que aún se anhelan (NASA)

Monflier, claramente entusiasmado por el derrotero del argumento, toma la palabra y señala: “Yo quisiera añadir que la astronomía, la contemplación y la observación de los planetas han sido punto de partida de la ciencia,la primera ciencia que se ha desarrollado alrededor de lo que se veía en el cielo”.

La celebración a las estrellas 2026 va a tener 128 sedes asociadas en total, contando las de Guatemala y Costa Rica, así como las dos de Colombia.

En las Islas de Ciudad Universitaria habrá 68 carpas con actividades para niños y adultos en la que, claro, la observación de las estrellas y el uso de los telescopios serán prioritarios.

“Vamos a tener música y 4 planetarios distribuidos para que la gente pueda conocer la bóveda celeste”, especifica Franco y agrega que “para cada Noche de las Estrellas tenemos varios miles de voluntarios que trabajan en todas estas sedes;el año pasado tuvimos 11milpersonas como voluntarios. Este año vamos a tener un número similar, tenemos astrónomos aficionados, por supuesto, divulgadores de la ciencia.Tenemos muchos estudiantes y muchos profesores”.

El que la humanidad colonice los confines del universo, “son simplemente fantasías, porque los retos a vencer son muchos y muy grandes", subraya el científico mexicano José Franco (Adrián Contreras)

La Noche de las Estrellas, puntualiza su coordinador, es producto antes que nada del gran despliegue y esfuerzo de esos voluntarios.

¿Nos vamos a ir de la Tierra?

Ambos hablan de lo que el cielo nos ha dado a lo largo de la historia humana, ¿y el futuro, estamos destinados como especie a colonizar las estrellas?, se les pregunta a estos científicos en la plática con este diario. La respuesta es combinada y llama a reflexiones sobre la realidad de nuestro planeta:

“Absolutamente una pregunta interesante y muy difícil”, dice Monflier en primera instancia: “No hay unanimidad entre los científicos ni en la gente que se dedica a la observación del cielo.Observar el cielo para entender, para saber cómo pasan las cosas está muy bien, ciertamente vamos a aprender muchas cosas que pueden ser útiles para nosotros en la tierra,pero la idea que nosotros mañana estaremos en condición de ir a vivir a otro planeta, en otro lugar del universo, es para mí una idea totalmente loca y una idea muy peligrosa”.

El astrónomo francés, de español fluido y que ha debido superar problemas de salud para venir a México a acompañar a su amigo Franco, explica por qué da esa respuesta:

“Para ir a vivir en otro lugar en el universo, nosotros tendríamos que estar en condición de resolver problemas técnicos y problemas humanos. Es muy, muy, muy complicado y estamos lejos de tener resueltos estos problemas”.

"El cielo es el primer lugar a donde buscamos, es una puerta para que la gente se interese por la ciencia y la tecnología, por el conocimiento en general”, señala el astrónomo francés. (Adrián Contreras)

Y va mucho más allá en su explicación: “¿Quién y para quién? ¿Para unos pocos muy ricos, para cincuenta, para cien personas?¿Y qué hacemos con los que quedan aquí, los millones que quedan en la tierra?”

“Vivir en otro lugar del universo es un sueño, una idea que no tiene ningún sentido con relación al ser humano;tenemos un planeta que se llama Tierra y es nuestro hogar en el universo, probablemente no tendremos otro nunca o en mucho tiempo”, y remata contundente: “Yo creo que decir o dejar creer a la gente que se podrá ir a vivir a otro lugares muy peligroso para la protección de nuestro planeta, porque sí estamos en condición de ir a vivir en otro hogar, entonces para qué hacer esfuerzos para preservar el planeta Tierra”.

Franco resalta que la idea de poder viajar a otros mundos es tan vieja como la humanidad misma, lo mismo que los deseos de hacerlo. Rememora la primera novela que se hizo de un viaje de seres humanos a la Luna, la del escritor sirio del siglo II, Luciano de Samosata, “la historia es unos marinos que se van a los confines de la Tierra navegando;tienen aventuras por muchos lados y en una de estas travesías,una tempestad con un torbellino agarra su arco y ¡Boom! se lo lleva a la Luna. Ese primer viaje a la Luna escrito se da con la tecnología de la época”.

El anhelo de salir de la Tierra, indica, pasa por el Sputnik, Gagarin, de los primeros astronautas que salieron de la influencia de la gravedad en el Apolo 8; por Ramiro Iglesias, cardiólogo que estaba de visita en la NASA cuando llegó un electrocardiograma de astronautas y se lo dieron para que él lo interpretara, colocando a un mexicano en los inicios de la medicina espacial.

Pero en cuanto al asunto de que la humanidad colonice los confines del universo, Franco coincide en que “son simplemente fantasías, porque los retos a vencer son muchos y muy grandes. Olvídate el estar en la Luna o estar parados en Marte. El puro viaje ya representa una incógnita y un peligro grande.Nuestra experiencia en gravedad pequeña es la Estación Espacial Internacional y ahora la Estación Espacial China. Pero no es lo mismo que te lleven allí, que estés a la vuelta de la esquina, que te lleven tus cigarros desde la Tierra, a que estés a millones de kilómetros y que pues no haya manera de que nadie te provea de nada”.

Franco es certero y subraya que “la ciencia es algo importante, es algo esencial en nuestra civilización. La ciencia puede dar a un joven una idea clara sobre el mundo en el que él está viviendo" (Adrián Contreras)

Acota que “es un sueño maravilloso,pero difícilmente se van a poder resolver los problemas que se tienen que solventar. O sea, va a tomar mucho tiempo y una vez que se resuelvan el número de personas que podrían viajar es muy limitado”.

Entonces, dejando de lado la exploración espacial, se les pregunta a los astrónomos, ¿qué nos debe motivar para estudiar el espacio, para hacer astronomía, para que los jóvenes la adopten como profesión?

“La ciencia es algo importante, es algo esencial en nuestra civilización. La ciencia puede dar a un joven una idea clara sobre el mundo en el que él está viviendo, puede ayudarlo a tener ideas precisas y bien consolidadas a nivel científico, a darle una posibilidad de entender el mundo y de no dejar que los demás le expliquen cómo está y lo que él debe hacer”, responde el francés y apunta: “La ciencia le va a ayudar a hacer su propia opinión y a decidir en función de ésta. Es el motivo por el cual yo creo que la ciencia es absolutamente esencial para la democracia;sin ciencia no hay democracia”.

Franco añade que cuando habla de ciencia no se refiere únicamente a ciencias naturales, “ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, todo lo pongo como ciencia con C mayúscula.Estudiar ciencia para un joven en México, el día de hoy, es fundamental, el país lo necesita. Mientras mayor sea el bagaje de conocimiento que tenga un joven, pues esto va a ser mejor para el país”.

Y agrega: “Nosotros lo que queremos es justamente que los jóvenes y los adultos que ya vivimos nuestra vida, pero que todavía tenemos intereses, pues podemos aprender más. Hay una educación formal que es la que uno tiene en la escuela, pero hay una educación no formal, la que se da en los museos, la que dan los periódicos, la que dan este tipo de eventos, los planetarios, los acuarios...”

Bruno Monflier y José Franco se encontraron hace ya bastantes años con motivo de que México tuviera una Noche de las Estrellas, como la que este sábado se lleva a cabo en varias sedes (Adrián Contreras)

Bruno Monflier y José Franco se encontraron hace ya bastantes años con motivo de que México tuviera una Noche de las Estrellas, se conocieron y se hicieron amigos, enlazando a otros que, también en este esfuerzo de difusión científica fueron sumándose y generando un grupo donde colaboración y amistad van de la mano.

La Noche de las Estrellas, un proyecto generoso para la sociedad(como ellos lo definen), es este sábado y dará inicio en su sede central de CU-UNAM a las 15:00 horas y se prologará hasta las 22:00 horas. Las sedes en cada ciudad pueden ubicarse en www.nochedelasestrellas.org.mx y en todos los casos se trata de actividades completamente gratuitas.

La Crónica de Hoy 2026