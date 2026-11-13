Hoy No Circula 13 de noviembre de 2026: ¿qué autos descansan este viernes de megapuente en CDMX y Edomex?

¿Circularás en el megapuente? Durante el megapuente de noviembre, miles de vacacionistas se desplazan a destinos turísticos mientras en la Ciudad de México y el Estado de México continúa la aplicación del programa Hoy No Circula para reducir la congestión vehicular y las emisiones contaminantes. (Cuartoscuro)

Si aprovecharás el megapuente del 16 de noviembre para salir de viaje, ir a Acapulco o Cuernavaca, o realizar pendientes dentro de la Ciudad de México, primero verifica si tu automóvil puede circular.

El programa Hoy No Circula se mantiene sin cambios este viernes 13 de noviembre de 2026, por lo que algunos vehículos deberán permanecer fuera de circulación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos no circulan este viernes 13 de noviembre?

De acuerdo con el calendario vigente del programa, este viernes descansan los vehículos con:

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Holograma 1 y Holograma 2

La restricción aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México donde opera el programa.

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No tienen restricción durante la jornada:

Vehículos con holograma 0 y 00 .

. Autos eléctricos e híbridos exentos .

. Motocicletas.

Vehículos de emergencia, servicios urbanos y transporte autorizado.

Automóviles con permisos o exenciones contempladas por la normativa vigente.

¿Qué pasa con los vehículos foráneos?

Los vehículos con placas de otras entidades también deben tomar precauciones.

Si les corresponde la restricción por terminación 9 y 0 , no podrán circular de 5:00 a 22:00 horas .

, . Además, los vehículos foráneos tienen la limitación habitual de 5:00 a 11:00 horas de lunes a viernes, salvo las excepciones previstas por la autoridad ambiental.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Hasta la tarde de este 12 de noviembre no existía una contingencia ambiental activa que modifique las restricciones para el viernes, por lo que el programa opera de forma normal.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active una contingencia por ozono, las restricciones podrían cambiar y aplicarse a un mayor número de vehículos.

¿El lunes 16 de noviembre habrá Hoy No Circula?

Aunque el lunes 16 de noviembre es día de descanso obligatorio por la conmemoración de la Revolución Mexicana, el programa Hoy No Circula sí aplica, salvo que las autoridades anuncien alguna disposición extraordinaria.

Ese día descansarán los vehículos con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6, conforme al calendario habitual.