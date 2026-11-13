Reconocmiento a las obras más destacadas de México en el 35 aniversario del Premio Obras Cemex

Cemex 2026

Gran celebración para arquitectos e ingenieros — En el 35 aniversario del Premio Obras Cemex se reconoció a obras mexicanas que destacan por su aportación a la arquitectura y la construcción del país.

Este año, además, de dio inicio del nuevo formato bienal del Premio Obras Cemex.

Cemex 2026 Sergio Mauricio Menéndez Medina, presidente de Cemex México

La selección de las obras estuvo a cargo de un jurado integrado por especialistas de la construcción de México y el extranjero: los arquitectos Alfonso Garduño, Carlos Jiménez, Gabriela Etchegaray, Ignacio Mallol, Soledad Rodríguez y Sara Topelson, presidenta del jurado; los ingenieros Federico Alba, Anne Ellis y César Ruiz; así como el Dr. Roberto Stark. Su experiencia, conocimiento y diversidad de perspectivas respaldaron la elección de los proyectos reconocidos en las seis categorías de esta edición.

Ellos son los ganadores del Premio Obras Cemex 2026 por categoría:

Vivienda Individual/ 1er lugar: Casa Tao2do lugar: Casa 720°3er lugar: Casa entre dos ríos

Infraestructura y Movilidad/ 1er lugar: Puente Las Truchas2do lugar: Autopista Mante-Tula3er lugar: Carretera a Chapala F4

Espacio Urbano y Paisaje/ 1er lugar: Parque Quintana Roo2do lugar: Mercado Público Florentino Hernández Bautista3er lugar: Plaza Grande

Vivienda Multifamiliar/ 1er lugar: Residencial Montebosco Torre Fresno2do lugar: Las Arenas3er lugar: Michoacán 49

Equipamiento y Usos Mixtos menor a 1,000 m²/ 1er lugar: Jardín Termal2do lugar: Museo Regional “La Cacaotera”3er lugar: Centro de Reflexión y Lectura CERESO 2

Equipamiento y Usos Mixtos mayor a 1,000 m²/ 1er lugar: Ayuntamiento y Jardín Central de Tizayuca2do lugar: Campus Salud Digna3er lugar: Casa de la Cultura Juchitán.

Cemex 2026

La ceremonia también reconoció al arquitecto Javier Sordo Madaleno con el Premio Cemex a la Vida y Obra Lorenzo H. Zambrano, distinción que celebra la trayectoria de arquitectos e ingenieros que han dejado una huella significativa en México y ha trascendido a nivel internacional.

Cemex reconoció igualmente a los ganadores de la Beca Cemex Arquitecto Marcelo Zambrano, iniciativa que desde hace 20 años impulsa el desarrollo académico y profesional de jóvenes arquitectos mexicanos con un potencial sobresaliente.

En esta ocasión recibieron la distinción el arquitecto Roberto Rodríguez Martínez, ganador de la edición 2025, y el arquitecto Rodrigo Molina Rueda, ganador de la edición 2026.

Por primera vez, la ceremonia también dedicó un momento especial a los asistentes y reconocidos de la Cátedra Cemex de la Universidad Iberoamericana y del Tecnológico de Monterrey, con el propósito de destacar el talento de las nuevas generaciones y su aportación al futuro de la arquitectura y la construcción en México.

Desde 1991, el Premio Obras Cemex reconoce el talento y la visión de quienes, a través de sus obras, transforman espacios y contribuyen al desarrollo de mejores ciudades y comunidades. En el marco de su 120 aniversario, Cemex reafirma este compromiso y su propósito de impulsar la evolución de la construcción y contribuir al desarrollo de México.