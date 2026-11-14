Cae “Mike”, integrante de “Los R’s”, facción del CJNG

Detenido Miguel Ángel “N”, alias “Diego” o “Mike". (SSPC)

Fue detenido Miguel Ángel “N”, alias “Diego” o “Mike”, identificado como presunto integrante de “Los R’s”, facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las investigaciones, “Los R’s” es encabezado por Ramón Ángel “N”, alias “R1”, y Rafael “N”, alias “R2”, ambos detenidos y señalados como presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

“Mike” o “Diego” fue detenido en Atotonilco el Alto, Jalisco, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Centro Nacional de Inteligencia.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que durante recorridos de prevención y disuasión del delito, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego por los ocupantes de una camioneta que intentaron evadir la presencia policial. Al repeler la agresión, uno de los atacantes perdió la vida y se logró la detención.