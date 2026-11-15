Agricultura entrega 4 mil 520 mdp en apoyos a más de 40 mil productores de granos

Incentivos para productores

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) concluyó la entrega de 4,520 millones de pesos en incentivos económicos para 40 mil 550 productores de maíz blanco, arroz y trigo de 19 estados del país, mediante el programa Comercio Justo.

De acuerdo con la dependencia, los recursos corresponden a los ciclos agrícolas Primavera-Verano 2025 y Otoño-Invierno 2025-2026. La dispersión se realizó con apoyo de las Oficinas de Representación, los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (CADER).

Uno de los principales grupos beneficiados fue el de productores de maíz blanco en Sinaloa, donde se atendió a 25 mil 18 agricultores, con un avance de 99.8 por ciento en la liquidación de los incentivos correspondientes al ciclo Otoño-Invierno.

En el caso del arroz, la Secretaría reportó apoyos para mil 347 productores de Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Tabasco y Veracruz.

Por su parte, 14 mil 185 agricultores de trigo recibieron los incentivos en un periodo de dos semanas. Los beneficiarios se encuentran en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Apoyos ante cambios climaticos y de mercado

La dependencia señaló que la entrega de los recursos busca atender las dificultades económicas que enfrentan las familias productoras ante los efectos del cambio climático y las variaciones de los precios internacionales de los granos.

El programa Comercio Justo forma parte de la política federal para el campo y contempla apoyos directos, reducción de tasas de interés en créditos financieros y coberturas con seguro gratuito para los agricultores.

Estas medidas están vinculadas con el Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco, un acuerdo firmado el 20 de mayo entre productores, proveedores de insumos agrícolas, compradores, nixtamaleros, representantes de la industria de harina de maíz, el sector pecuario y el Gobierno de México, a través de Agricultura y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La dependencia, encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez, indicó que mantendrá la coordinación con los distintos participantes de las cadenas agropecuarias para dar seguimiento a los apoyos y brindar mayor certidumbre económica a quienes producen granos básicos en el país.