La Secretaría de las Mujeres y la CONASAMA lanzan campaña de prevención de bebidas alcohólicas

campaña prevención En el marco del Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, la Secretaría de las Mujeres y la CONASAMA lanzan campaña “Las bebidas alcohólicas cambian la historia. Elimina tu consumo, cuida tus emociones”, a través de la cual se busca concientizar respecto del impacto en las dinámicas de pareja y el consumo de alcohol

La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) y la Secretaría de las Mujeres, lanzaron en redes sociales una campaña de prevención del consumo de bebidas alcohólicas: “las bebidas alcohólicas cambian la historia. Elimina tu consumo, cuida tus emociones”.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, la Secretaría de Salud, este 15 de noviembre, se destacó que el objetivo de dicha campaña es sensibilizar a la población sobre los riesgos del consumo de bebidas alcohólicas, cuestionar la normalización de estas conductas y promover relaciones libres de violencia.

La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, resaltó que se deben reconocer señales de alerta en situaciones de violencia para prevenir que escalen y, en este sentido, ha mencionado que desde la dependencia existen formas de acompañamiento para las mujeres, como la Línea 079 opción 1 o a través de la asesoría que ofrecen los Centros LIBRE, donde pueden encontrar abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales.

A su vez, la comisionada nacional de Salud Mental y Adicciones, Yerania Enríquez López, recordó que el consumo de bebidas alcohólicas puede ser un “detonante” de la violencia, pues afecta la capacidad de juicio y autocontrol, lo que, en determinados contextos, puede incrementar el riesgo de comportamientos violentos.

“No hay consumo seguro. El consumo de alcohol puede aumentar el riesgo de conductas violentas, particularmente cuando se presenta en contextos de conflicto o antecedentes de violencia”, señaló.

El consumo de bebidas alcohólicas guarda una compleja relación con los trastornos de ansiedad y/o depresivos, e irritabilidad, ya que en personas con problemas de ansiedad, el consumo puede “ofrecer” un alivio momentáneo, con la creencia de ayudar a reducir los miedos y afrontar situaciones con mayor seguridad (menor inhibición).

Por otra parte, también puede llevar a evitar otras formas de enfrentar los problemas y aumentar el riesgo de normalizar el uso de bebidas alcohólicas y otras sustancias psicoactivas.

El alcohol actúa como depresor del sistema nervioso central, ralentiza las partes del cerebro y afectan al pensamiento, el comportamiento, la respiración y la frecuencia cardíaca, que puede empeorar la sensación de depresión.

Además, cambia la química del cerebro, incluida una reducción de la serotonina, un neurotransmisor químico cerebral implicado en la depresión.

Por ello, consumir bebidas alcohólicas para hacer frente a las sensaciones depresivas no tratadas, puede provocar un aumento del riesgo de presentar trastornos por consumo de alcohol.

Cuando una persona consume bebidas alcohólicas, puede mostrar mayor desinhibición, impulsividad, irritabilidad y dificultad para evaluar riesgos. Esto favorece conductas como peleas, accidentes, decisiones sexuales inseguras y conducción bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.