Menopausia, ni vergüenza, ni normalizarla, es una etapa más de la vida

Aranzazú Canal Aranzazú Canal, de grupo Reina Madre, resaltó que las mujeres tienen derecho a estar más informadas de la menopausia, que no es motivo ni vergüenza, ni se deben normalizar los malestares. ya que sólo es una etapa más de la vida. Cuidar su salud personas puede permitir reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y protegerse de la osteoporósis, así como el buen manejo de los síntomas, para poder llevar una vida más plena

En el país, entre 22 a 24 millones de mujeres son mayores de 40 años y están en la perimenopausia o menopausia, enfrentándose a todos los cambios en organismo, ante esa nueva etapa de la vida.

El problema para muchas de estas mujeres todavía en edad productiva, son los estigmas culturales, señaló en entrevista con Crónica, Aranzazú Canal Lavine, directora de operaciones de grupo Reina Madre.

Y es que muchas enfrentan además de la ausencia de la menstruación, síntomas como: bochornos, cambio de humor, sudores nocturnos, dolores musculares o articulares, fatiga, sensación de agotamiento, dolor de cabeza, aumento o pérdida de peso, retención de líquidos o hinchazón, osteopenia u osteoporosis incipiente, caída o debilitamiento del cabello, tan sólo por mencionar algunos, y que afectan de manera importante la productividad de estas mujeres.

Datos del INEGI, señalan que en el país, 6.7 millones de mujeres, tienen entre 40 a 49 años; 5.5 millones, de 50 a 59 años y 9.2 millones ya tienen de 60 años en adelante.

Canal Lavine destacó los resultados de la encuesta “Menopausia Libre”, realizada en mujeres de entre 43 hasta 60 años, quienes hasta un 70% confesaron que sus síntomas han sido minimizados por alguien más, o incluso por ellas mismas y un 29% sintieron la misma postura por sus médicos, lo que ha ocasionado que ellas “no continúen con la atención médica que requieren”.

Además, hasta un 40% de las mujeres no sabían a qué especialista acudir, “por los diversos malestares que presentaron y les resultó muy difícil llegar con un especialista que las orientara”.

El 53% de las encuestadas reveló sufrir alteraciones del sueño, 52% señaló tener problemas con su peso al sentir más lentos su metabolismo, 47%, sufrió de bochornos; y otro 47% sentió cansancio o fatiga extrema.

El panorama no es sencillo, señaló, si se toma en cuenta que la mayoría de las mujeres viven al menos con cuatro síntomas simultáneamente más: dolor muscular, concentración o memoria baja, pérdida de vida sexual o deseo, ansiedad o sequedad vaginal.

Menopausia, una etapa más de la vida La menopausia, etapa de la vida de la mujer en la que cesa el ciclo menstrual y con ello la etapa reproductiva, debe normalizarse y no verse como un tema motivo de vergüenza (La Crónica de Hoy)

MEDICOS GENERALES NO TIENEN TODA LA PREPARACIÓN

Aranzazú Canal, resaltó la importancia de no normalizar la menopausia, que se hable más del tema. Que ellas sepan que no es un motivo de vergüenza y que con la atención médica adecuada lograrán llevar una mejor calidad de vida.

Resaltó que muchas mujeres viven hasta con cuatro síntomas, pero cuando van al médico general o el ginecólogo, en muchos casos no tienen una especialización para atenderlas o el tratamiento no atiende toda esa sintomatología.

Otro problema es que todos esos cambios impactan su desempeño laboral, incluso generan una brecha salarial respecto de sus compañeros hombres, “que no se explica ni por trayectoria, ni por experiencia, ni por educación, sino por esa etapa de la vida”, ya que incluso, la perimenopausia pueden comenzar varios años antes de confirmarse con la ausencia de menstruación.

Ante ello, advirtió que la mujer debe comenzar a cuidar su salud ante de presentar los síntomas de la perimenopausia, entre los 43 a 45 años, y debe haber un cuidado especial de los huesos, el corazón y salud en general, para reducir el riesgo de enfermedades del corazón, por la pérdida de la protección de los estrógenos y que hoy en día no se están previniendo por miedo por vergüenza y por falta de información.

Menopausia La importancia de cuidar la salud personal en la menopausia, es porque ellas todavía vivirán un tercio de su existencia en esa nueva etapa, cuidarse, les ayudará a vivir en las mejores condiciones posibles bien informadas

VIVIRÁN UN TERCIO DE SU VIDA EN MENOPAUSIA

Al llegar a Reina Madre, explican a las mujeres la importancia de cuidar su salud, porque al menos vivirán un tercio de su vida en menopausia y deben cuidarse, para vivir en las mejores condiciones esa última etapa de la vida.

Lo primero es un historial clínico completo, conocer antecedentes y prescribir con base en las necesidades de cada mujer.

Ante el riesgo de enfermedades cardiovasculares u osteoporosis, hay que cambiar hábitos alimenticios, hacer ejercicio sobre todo de fuerza y cuidar la salud emocional, ya que el apoyo físico psicológico y social en esta transición y después de ella debe de formar parte de la atención integral a la mujer.

Resaltó que en Reina Madre todos los médicos que tratan menopausia están certificados y la recomendación es no esperar a tener estos síntomas, sino que se hagan un chequeo anual, incluida: colposcopía, papanicolau, mastografía, ultrasonido mamario para tener un mayor control, con mayor énfasis a partir de los 40 años “y sobre todo, no restarle importancia a sus síntomas ni postergan la visita al médico”.