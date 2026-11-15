Sheinbaum viaja rumbo a China para participar en la cumbre de líderes de la APEC 2026

Cubre APEC en China La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viaja rumbo a Shenzhen, China, donde participará en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. La mandataria informó que su traslado comenzó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que realizará una escala en Tijuana antes de continuar hacia territorio chino.

A través de un video publicado en redes sociales, la mandataria explicó que México participará en las actividades del foro, cuya agenda contempla encuentros con representantes de las economías integrantes.

“Hola, buenas noches. Estamos a punto de tomar el vuelo para Shenzhen, China, donde se va a desarrollar la APEC. México es miembro de este foro, es de los países Asia-Pacífico”, señaló.

Sheinbaum detalló que, debido a la diferencia de 14 horas entre México y China, las actividades comenzarán en los próximos días. Entre ellas se encuentra una reunión con empresarios de los países miembros, seguida de un encuentro de gabinetes y, posteriormente, la cumbre de líderes.

Se enlazará a las conferencias mañaneras desde China

La presidenta también informó que mantendrá su participación en las conferencias de prensa matutinas durante su estancia en Shenzhen, por lo que se conectará a distancia para compartir información sobre su agenda y los resultados de las reuniones.

“Ya les voy a ir platicando, búsquenme en la Mañanera que ahí me voy a conectar”, expresó en el video.

Por su parte, en una publicación adicional, reiteró que acudirá al encuentro internacional ya que desde su fundación en 1989, México es uno de los tres países de América Latina que forman parte de este foro. Su objetivo es impulsar el crecimiento económico, la cooperación técnica y la liberalización del comercio y las inversiones entre las economías de la región Asia-Pacífico.