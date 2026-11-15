Asesinan al periodista Eduardo Flores en Acapulco; Fiscalía investiga el homicidio

Asesinan al periodista Eduardo Flores Salado en Acapulco

El periodista Eduardo Flores Salado fue asesinado en Acapulco, Guerrero. Su cuerpo fue localizado la noche del sábado 14 de noviembre en la colonia Canuto Nogueda, frente al poblado de La Sabana, en la periferia del municipio, donde autoridades encontraron que presentaba una lesión en el cuello.

El reporte sobre una persona sin vida fue recibido por elementos de seguridad pública alrededor de las 21:00 horas. Al llegar al sitio, los uniformados realizaron una inspección y confirmaron que se trataba de un hombre de cabello largo y rizado, quien vestía una playera negra y tenía una herida en el cuello, presuntamente provocada por estrangulamiento.

La identidad del comunicador fue confirmada posteriormente por sus familiares en el Servicio Médico Forense, luego de que sus restos fueran trasladados para los procedimientos correspondientes.

Colaboraba con medios locales y el colectivo Prensa Rosa

Flores Salado trabajaba actualmente con Enfoque Informativo, medio perteneciente a Grupo Nájera Multimedios, además de colaborar con otros espacios de comunicación locales. También era integrante de Prensa Rosa, un colectivo de reciente creación conformado por periodistas de la comunidad LGBT+.

Anteriormente, el reportero había trabajado en el periódico Novedades Acapulco, medio que dejó de circular. Su asesinato representa un nuevo caso de violencia contra periodistas en Guerrero.

El homicidio de Eduardo Flores es el primero registrado durante el proceso electoral 2026-2027 en Guerrero y el segundo contra un comunicador en lo que va del año. El caso se suma al de Manuel Alejandro Moreno, conocido como “Alex Serna”, quien fue reportado como desaparecido el 20 de junio y posteriormente localizado sin vida.

Moreno había denunciado amenazas relacionadas con sus señalamientos sobre contaminación, presuntamente cometida por particulares en complicidad con autoridades de Zihuatanejo.

Fiscalía de Guerrero abre investigación por homicidio calificado

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo “N”, por los hechos ocurridos la noche del 14 de noviembre en Acapulco de Juárez.

La dependencia señaló que, desde que tuvo conocimiento del crimen, personal de la Policía Investigadora Ministerial y de los servicios periciales comenzó las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía indicó que continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias en que se cometió el homicidio e identificar a la persona o personas responsables.