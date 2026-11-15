Atención a bebés prematuros, el verdadero reto es garantizar una atención equitativa y de calidad

cuidados a bebés prematuros La atención médica no concluye con la alta médica del bebé, sino que debe haber un seguimiento durante la infancia para que estos niños alcancen su máximo potencial

Pese a los importantes avances de la medicina perinatal, el nacimiento prematuro sigue siendo uno de los mayores desafíos de salud pública en México y en el mundo, debido a que, es la principal causa de muerte en niños menores de cinco años, señaló el doctor neonatólogo, Emmanuel Oliveros Márquez.

El tema cobra mayor relevancia, si se toma en cuenta que datos de la Secretaría de Salud, señalan que al año, nacen en nuestro país alrededor de 200,000 bebés prematuros, aunque los corren mayor riesgo son aquellos que nacen antes de las 28 semanas de gestación.

El doctor Emmanuel Oliveros explicó que el pronóstico de los bebés prematuros es complejo y multifactorial, comenzando, porque se le considera prematuro a todo aquel bebé que nace antes de las 37 semanas, pero los riesgos varían significativamente.

Enfatizó que las posibilidades de superar estos obstáculos están íntimamente ligadas al entorno socioeconómico, ya que las probabilidades de supervivencia de un bebé prematuro no dependen exclusivamente de su edad gestacional, sino del lugar donde nace.

“Mientras que en regiones con altos recursos las tasas de supervivencia son muy elevadas, en zonas vulnerables muchos recién nacidos fallecen por falta de acceso a controles prenatales mínimos, personal capacitado o equipamiento básico”.

Aunque el 85 % de los casos ocurre de forma moderada o tardía -entre las 32 y 37 semanas-, los prematuros extremos, aquellos quienes nacen antes de las 28 semanas, enfrentan un panorama de alta inmadurez orgánica y requieren cuidados especializados prolongados", señaló el especialista.

Resaltó que la prematurez puede presentarse de forma espontánea, ya sea por trabajo de parto anticipado o ruptura de membranas, o bien por indicación médica debido a complicaciones maternas o fetales.

hay mujeres, señaló, en quienes se identifican factores de riesgo como: antecedentes de partos prematuros, embarazos múltiples, infecciones o el uso de técnicas de reproducción asistida, aunque, subrayó, muchos casos ocurren en mujeres sin factores de riesgo conocidos.

Con motivo del Día Mundial del Niño Prematuro, -17 de noviembre-, el especialista señaló que la tasa mundial de nacimientos prematuros se mantuvo estancada entre 2010 y 2020, lo cual contrasta con el éxito obtenido en la supervivencia gracias a la modernización de las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

Recordó que un bebé prematuro enfrenta a un entorno para el cual su cuerpo aún no está listo, lo que provoca dificultades respiratorias, problemas para regular su temperatura o glucosa y un mayor riesgo de infecciones o complicaciones neurológicas e intestinales, y en el largo plazo, pueden enfrentar desafíos en el desarrollo motor, el aprendizaje, la audición y la visión.

El especialista subrayó que la atención del bebé prematuro no termina al egresar del hospital, sino que debe mantenerse un monitoreo de su crecimiento y el desarrollo durante la infancia, lo cual es crucial para que estos niños alcancen su máximo potencial.

El verdadero reto, sostuvo, no consiste únicamente en lograr que más bebés prematuros sobrevivan, sino en trabajar activamente para prevenir los nacimientos anticipados, garantizar una atención médica equitativa y ofrecer a cada niño la oportunidad de desarrollarse en las mejores condiciones posibles.

La Secretaría de Salud resalta que los estados con mayor incidencia proporcional de nacimientos prematuros son: Aguascalientes, Zacatecas y Ciudad de México y entre los principales factores de riesgo están: preeclampsia, infecciones urinarias o vaginales maternas, diabetes gestacional y los embarazos en adolescentes o mujeres mayores de 35 años.