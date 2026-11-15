Marina hunde exbuque en Tamaulipas para fortalecer sistema de arrecifes artificiales

Hundimiento controlado del exbuque fragata “Victoria” (Semar)

Elementos de la Secretaría de Marina efectuaron el hundimiento controlado del casco del exbuque fragata “Victoria” frente a las costas de Matamoros, Tamaulipas, para fortalecer el Sistema Arreficial Artificial.

El hundimiento se realizó conforme a a los procedimientos establecidops para este tipo de operaciones, contando con la presencia del jede de Estado Mayor de la Primera Zona Naval, que presidió el evento en representación del comandante de la Primera Región Naval, en compañía del comandante del Sector Naval de Matamoros, entre otras autoridades navales.

A través de un comunicado, la dependencia indicó que el hundimiento del exbuque se suma a los cascos de los ex buques ARM “Onjuko”, ARM “Zamora”, ARM “Ortega” y ARM “Seri”, colocados en el fondo del mar con lo que se fortalece el Sistema Artificial de Tamaulipas.

Esto se traduce como el sostenimiento de los ecosistemas marinos naturales, promoción de la investigación científica e incentivo del turismo ecológico.

Con esto, Marina a través del Sector Naval de Matamoros afirmó que contribuye con la protección del medio marino y la colaboración interinstitucional para impulsar iniciativas que contribuyan al aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos marítimos nacionales.