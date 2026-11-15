Pide Ignacio Mier que escándalo Taddei no entorpezca proceso electoral de 2027

Guadalupe Taddei, ex presidente del INE bajo investigación de la FGR

En medio del escándalo que ha impactado en la imagen del INE, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, llamó para que las investigaciones relacionadas con la ex presidenta de ese organismo, Guadalupe Taddei no afecten a la institución ni entorpezcan las tareas de organización, capacitación y logística del proceso electoral del próximo año donde se renovarán casi 20 mil cargos de elección popular entre ellos, 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

El morenista señaló que, conforme al debido proceso, se deben deslindar responsabilidades y sancionar los posibles actos de corrupción, desvío de recursos públicos, asociación delictuosa u otros delitos en los que hayan incurrido la expresidenta del INE, funcionarios o proveedores del instituto.

En la víspera, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron diligencias en distintas sedes del Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar y revisar documentos relacionados con contratos.

Paralelo a ello la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de 25 personas (incluyendo a Taddei y a familiares como su hijo Luis Rogelio Piñeda Taddei) y 15 empresas tras detectar operaciones financieras de riesgo

La investigación se centra en presuntos actos de corrupción, favoritismo y conflicto de interés vinculados con la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y empresas relacionadas con José Alfredo Hernández Casillas.

Mier consideró que se tiene que realizar una auditoría a procedimientos, manuales de organización y lineamientos para la adquisición, compras, licitaciones y adjudicaciones de material electoral, que definieron el expresidente Lorenzo Córdova Vianello; el entonces consejero Ciro Murayama Rendón; y el exsecretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo Molina.

Mier acusó que los dos consejeros y Jacobo Molina diseñaron un esquema administrativo con estándares para, supuestamente, garantizar la credibilidad y la certeza de las elecciones, pero que en realidad eran “trajes a la medida para un grupo de tres o cuatro empresas, en las que nadie podía participar”, para los procesos de licitación y adjudicación.

“Siempre le iban poniendo, en cada una de las adjudicaciones y licitaciones, un candado para que quedara siempre el traje a la medida de los proveedores, algunos desde hace 22 años”, expresó.

El Coordinador Parlamentario de Morena en el Senado reconoció que las instancias del INE encargadas de la capacitación y organización de las elecciones “han trabajado de manera formidable”.

Asimismo, reiteró su llamado a los partidos políticos, para que protejan al INE y distingan las investigaciones relacionadas con Guadalupe Taddei de las tareas de organización, capacitación y logística de las elecciones del 6 de junio de 2027.