Miguel Ángel Félix Gallardo muere a los 80 años: historia de “El Jefe de Jefes”

Muere el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo Foto: Cortesía

Este domingo 15 de noviembre trascendió la noticia sobre la muerte del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, uno de los personajes más influyentes controvertidos del narcotráfico mexicano durante las décadas de 1970 y 1980.

De acuerdo con información oficial, el narcotraficante permanecía bajo custodia y había sido trasladado de emergencia a un hospital privado de Guadalajara, Jalisco, el pasado 13 de noviembre, luego de presentar complicaciones médicas. Entre los problemas reportados por autoridades penitenciarias se encontraban bajos niveles de oxigenación, alteraciones del estado de conciencia y desorientación.

¿Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”?

Miguel Ángel Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa. Durante los años setenta y ochenta se convirtió en una de las figuras centrales del narcotráfico en México y fue identificado como uno de los principales responsables de consolidar las operaciones del Cártel de Guadalajara.

También conocido como “El Padrino” y “El Zar de la Droga”, encabezó esta organización criminal junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”. El grupo tuvo un papel determinante en el tráfico de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos y en la articulación de distintas redes criminales.