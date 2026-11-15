En dos días Profeco recibe 72 quejas durante El Buen Fin; incumplir promociones y precios encabezan reclamos

Profeco

Durante los primeros dos días de la jornada comercial, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió 72 inconformidades en distintos puntos del país, principalmente por establecimientos que no respetaron las promociones o los precios anunciados.

Con corte al 14 de noviembre, la dependencia informó que logró conciliar 70 de esos casos, equivalentes al 97.22% del total, y recuperar 399,666 pesos con 35 centavos en favor de las personas consumidoras.

Entre los principales motivos de reclamación se encuentran el incumplimiento de promociones, con 13 casos; no respetar el precio anunciado, con 12, e incumplimiento de ofertas, con 9. También se reportaron cancelaciones de compras y entregas de productos dañados, con cinco casos cada uno.

La negativa a cambiar productos adquiridos y la falta de entrega de mercancías sumaron cuatro inconformidades cada una, entre otros motivos.

Ropa, calzado y pantallas, entre los productos señalados

Por tipo de mercancía, la ropa y el calzado concentraron el mayor número de inconformidades, con 15 reportes. Les siguieron alimentos y bebidas, con ocho; pantallas, con siete; juguetes, con cinco, y accesorios de ropa y muebles, con cuatro casos cada uno.

En cuanto a los establecimientos, Sam’s Club encabezó la lista con ocho inconformidades. Walmart y Soriana registraron cinco cada uno, mientras que Sears y Liverpool acumularon tres por establecimiento. Lacoste Outlet, Home Depot, Coppel, Bershka y First Cash tuvieron dos casos cada uno.

La Ciudad de México fue la entidad con más reclamaciones, al sumar 13; seguida del Estado de México, con 12, y Guanajuato, con siete. Oaxaca registró cinco, Querétaro cuatro y Michoacán, Morelos, Veracruz y Jalisco, tres cada uno.

Profeco brinda más de 5 mil asesorías

Además de las inconformidades formales, la Profeco brindó 5,037 asesorías mediante sus 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), el Teléfono del Consumidor y los módulos de atención instalados en zonas comerciales.

Las orientaciones estuvieron relacionadas con los derechos de los consumidores, los procedimientos para presentar reclamaciones y situaciones como retrasos en la entrega de productos o promociones que no se respetan.

Durante el operativo también se realizaron 2,025 monitoreos de publicidad en línea. De ellos, 98 casos presentaron posibles incumplimientos y en 16 se corrigió la publicidad.

Ante la continuidad de El Buen Fin, la dependencia recomendó consultar y comparar precios antes de realizar una compra, a través de su micrositio oficial. También recordó que las personas pueden solicitar orientación o presentar denuncias en sus módulos de atención, por medio del Teléfono del Consumidor y en las redes sociales oficiales de la institución.