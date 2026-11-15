Asesinan a regidora y expresidente del PRI en Texhuacán, Veracruz

uana Tzanahua Gálvez, regidora única del Ayuntamiento de Texhuacán, y Gervacio Hernández Mellado, expresidente del Comité Municipal del partido y excandidato a la alcaldía

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz condenó el ataque armado en el que fueron asesinados Juana Tzanahua Gálvez, regidora única del Ayuntamiento de Texhuacán, y Gervacio Hernández Mellado, expresidente del Comité Municipal del partido y excandidato a la alcaldía.

A través de un posicionamiento difundido el 14 de noviembre de 2026, el partido lamentó la muerte de ambos integrantes de su estructura política y expresó sus condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos, así como a la militancia priista del municipio.

La dirigencia estatal, encabezada por Adolfo Ramírez Arana y Carolina Gudiño Corro, también manifestó su respaldo a los compañeros de partido de Texhuacán ante lo que calificó como una pérdida irreparable.

PRI exige investigar el ataque y detener a los responsables

En su pronunciamiento, el PRI Veracruz exigió a las autoridades competentes realizar una investigación exhaustiva, agotar todas las líneas de indagación y localizar a quienes participaron en el ataque para llevarlos ante la justicia.

El partido señaló que la violencia que afecta a las familias veracruzanas y pone en riesgo a quienes participan en la vida pública es inaceptable. También sostuvo que no basta con condenar los hechos, sino que se requieren resultados y acciones para garantizar la seguridad de la población.

En sus redes sociales, la organización política reiteró su exigencia de justicia para Gervacio Hernández Mellado y Juana Tzanahua Gálvez, además de pedir protección para las familias de Veracruz.

El PRI estatal afirmó que corresponde a las autoridades garantizar la seguridad, proteger a la ciudadanía y combatir la violencia que afecta a la entidad.