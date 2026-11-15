FGR destruye más de 2 toneladas de narcóticos y 2.2 millones de cigarrillos en Chihuahua

FGR destruye narcóticos en Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), destruyó dos toneladas 558 kilos 624 gramos 32 miligramos de narcóticos, además de dos millones 299 mil 990 cigarrillos, durante una jornada de incineración realizada en Chihuahua.

Entre las sustancias eliminadas se encontraban clorhidrato de cocaína, clorhidrato de metanfetamina, marihuana, heroína y pastillas psicotrópicas. También se destruyeron diversos objetos relacionados con actividades delictivas y 10 unidades de narcótico.

Los productos incinerados derivan de aseguramientos realizados por instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno y están relacionados con 141 investigaciones por delitos contra la salud, en sus distintas modalidades.

FGR destruye narcóticos en Chihuahua

Investigaciones en cinco municipios

De acuerdo con la información de la FGR, los casos corresponden a investigaciones iniciadas en Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Ojinaga, Parral y Chihuahua, como parte de las acciones realizadas por las autoridades en la entidad.

La destrucción de los narcóticos se llevó a cabo en las instalaciones del 2/o. Batallón de Infantería, en el municipio de Cuauhtémoc. El procedimiento estuvo a cargo de un agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chihuahua.

Durante el evento, representantes del Órgano Interno de Control de la FGR supervisaron el procedimiento y verificaron el peso y las características de las sustancias destruidas.

En la actividad también estuvieron presentes Richard Urbina Vega, titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, autoridades militares y representantes de la FGR en Chihuahua, así como integrantes de la Policía Federal Ministerial y peritos de la institución.