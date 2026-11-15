Donación de órganos Semana Verde de Béisbol, busca promover la cultura de donación de órganos. La CENATRA en coordinación con los Centros Estatales de Trasplantes instalaron módulos informativos en 30 partidos de béisbol para promover la cultura de donación de órganos y tejidos

Con el objetivo de promover aún más, la cultura de donación de órganos y tejidos, el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), en coordinación con la Liga Mexicana del Pacífico, realizaron la “Semana Verde de Béisbol”, del 10 al 15 de noviembre,

Con una asistencia estimada en cada partido de unos 10 mil aficionados, CENATRA en coordinación con los Centros Estatales de Trasplantes, instalaron módulos informativos en los 30 partidos que integran la campaña, para que todos aquellos interesados en regalar vida pudieran obtener su tarjeta de donante voluntario.

En estos espacios se brinda información sobre la importancia de la donación y se distribuyen tarjetas de donante voluntario, con el objetivo de sensibilizar a la población y fomentar esta cultura.

Las actividades se llevan a cabo en los estadios de Hermosillo y Ciudad Obregón, Sonora; Mazatlán, Los Mochis, Culiacán y Guasave, Sinaloa; Guadalajara, Jalisco; Mexicali, Baja California, y Tepic, Nayarit. Esta iniciativa cobra relevancia debido a que abre el diálogo para que cada vez más personas expresen su voluntad de ser donantes.

La Secretaría de Salud resaltó que esta fue la primera ocasión en la que se realizó en nuestro país la iniciativa Semana Verde de Béisbol, que se desarrolla bajo el concepto “Una liga, muchas vidas”, y a la cual se sumaron equipos y jugadores de la Liga Mexicana del Pacífico, con el objetivo de acercar información sobre la donación de órganos a los aficionados que asisten a los estadios y fomentar una cultura de solidaridad.

Con este evento deportivo en el que se aprovechó la oportunidad de dar información clara y puntual, a los asistentes, respecto de la importancia de aceptar convertirse en donadores voluntarios de órganos y tejidos, llegado el momento, se busca fomentar una mayor sensibilidad, romper con los estigmas y fomentar la donación voluntaria, al recordar que una sola persona donante puede salvar más de siete vidas.

En esta campaña de difusión participaron de manera coordinada el Centro Nacional de Trasplantes, la Liga Mexicana del Pacífico, los Centros Estatales de Trasplantes, las secretarías de Salud estatales y la Fundación Carlos Slim, con el objetivo de avanzar hacia un México sin lista de espera, lema insignia del CENATRA.