Mario Delgado: México ratifica su compromiso firme y sostenido con la atención integral a la primera infancia 

Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado afirmó que el gobierno Federal ratifica su compromiso firme y sostenido con la atención integral a la primera infancia, ya que así se fortalece la democracia, se impulsa la economía, se defiende la soberanía y se construye un futuro más justo para todos

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado subrayó la importancia de invertir en la primera infancia, lo cual, dijo, fortalece la democracia, se impulsa la economía, se defiende la soberanía y se construye un futuro más justo para todos.

Durante su intervención en la “1ª Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia 2026”, aseveró que “cuando una sociedad invierte oportunamente en sus primeras infancias, además de mejorar la vida de las niñas y los niños, fortalece la democracia, impulsa la economía, defiende la soberanía y construye un futuro más justo para todas y todos.

En el encuentro, que convocó a más de 30 países de la región, Delgado Carrillo ratificó la voluntad del Gobierno de México de generar condiciones más equitativas y propicias para el desarrollo pleno de las infancias, así como de invertir en la primera infancia de manera corresponsable, mediante la coordinación de todos los sectores y ámbitos de la vida pública.

Ante ello, subrayó que, desde el ámbito educativo, se asume la misión de garantizar servicios de educación inicial y preescolar con calidad, pertinencia cultural e inclusión, así como acompañar de manera permanente a las familias.

Acompañado del secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, indicó que los países de América Latina y el Caribe, una región caracterizada por la diversidad de lenguas y formas de crianza, trabajan decididamente para fortalecer la atención y los servicios dirigidos a la primera infancia.

“Sabemos que en esa etapa se construyen las bases del aprendizaje, de la salud física y mental, del lenguaje, de la regulación emocional y de la convivencia, además de muchas otras capacidades que acompañarán a las personas durante toda la vida”, expuso.

El titular de la SEP, resaltó, además, que las reformas constitucionales de 2019 reconocen a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho; establecen que la educación inicial es el primer nivel de la educación básica y obligan al Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública, a garantizarla e impartirla.

La Política Nacional de Educación Inicial de 2022, dijo, representó un paso fundamental para ofrecer servicios que favorezcan el desarrollo integral de niñas y niños, ampliar la cobertura con equidad e impulsar prácticas de crianza enriquecidas y vínculos afectivos sólidos.

Señaló, también, que el Currículum Nacional para la Educación Inicial de 2023 establece, en concordancia con la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y el Plan de Estudios 2022, los contenidos que se imparten en todo el país.

El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 reconoce la relevancia de invertir en la primera infancia para impulsar el desarrollo integral, la inclusión social, la reducción de desigualdades y el bienestar de la población, así como la incorporación de la propuesta de la “República de y para las niñas y los niños”, que reafirma la voluntad del Gobierno de México de generar condiciones más equitativas y propicias para el desarrollo pleno de las infancias, subrayó.

Mencionó que los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirman una importante disminución de la fecundidad en el país: entre 2019 y 2024, la tasa global pasó de 1.9 a 1.2 hijas e hijos por mujer, lo que plantea nuevos desafíos, pero también oportunidades para la educación.

En 2025, la propia encuesta estimó una población de 5.1 millones de niñas y niños de 3 a 5 años. Con base en estos resultados y en la matrícula registrada por la SEP, la cobertura estimada de preescolar pasó de 71.9 por ciento en el ciclo escolar 2019-2020 a 74.9% en 2025-2026, su nivel más alto de la última década.