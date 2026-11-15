Eduardo Flores Salado "Lalito" ¿Quién es Eduardo Flores, el periodista asesinado en Acapulco? (Federación de Periodistas de Acapulco)

Eduardo Flores Salado, mejor conocido como “Lalito”,periodista asesinado el pasado 14 de noviembre en la colonia Canuto Nogueda, en Acapulco.

Su cuerpo fue localizado con aparentes signos de estrangulamiento, identidad que fue confirmada por la Asociación de Periodistas de Acapulco, agrupación que difundió un mensaje con sus condolencias por la muerte del comunicador.

El caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, instancia que abrió una carpeta de investigación bajo el delito de homicidio calificado.

¿Quién era el periodista Eduardo Flores Salado?

Eduardo contaba con más de dos décadas de trayectoria en los medios de comunicación. Actualmente colaboraba con Enfoque Informativo y anteriormente trabajó en el periódico Novedades de Acapulco, además de pertenecer al colectivo Prensa Rosa.

¿Cómo ocurrió el hallazgo de su cuerpo?

Flores Salado fue localizado sin vida la noche del sábado 14 de noviembre en la colonia Canuto Nogueda, frente al poblado de La Sabana, en la zona suburbana de Acapulco.

Según los reportes preliminares, el cuerpo del periodista presentaba lesiones en el cuello y aparentes signos de estrangulamiento. Por ahora, la Fiscalía no ha revelado si existen personas detenidas ni ha dado a conocer una posible causa de la agresión.

¿El asesinato está relacionado con su labor periodística?

Hasta el momento de la investigación, la Fiscalía estatal no ha confirmado si el crimen guarda relación directa con su trabajo periodístico, manteniéndose sin confirmar si existían amenazas previas contra su persona o algún antecedente de riesgo.