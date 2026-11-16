Tomás A casi mes y medio de que entre en vigor la medida, hasta un 20% de las empresas todavía analizan qué van a hacer para la entrada en vigor de la medida, y hasta un 50% de las compañías todavía no han hecho ajustes, señaló Tomas Kachadourian, director de Inteligencia de Negocios de infoBlock

A poco más de un mes de que entre en vigor el próximo 1º de enero del 2027, la primera etapa del recorte gradual de la jornada laboral que pasará de 48 a 46 horas a la semana, apenas un 10% de las empresas han hecho los ajustes necesarios para aplicar la medida, señaló Tomas Kachadourian Marras, director de Inteligencia de Negocios de la empresa mexicana infoBlock.

En entrevista con Crónica precisó que otro 20% de las empresas mexicanas todavía están analizando qué van a hacer para la entrada en vigor de la medida, y hasta un 50% de las compañías “todavía no han hecho ajustes”.

Cabe recordar que con la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la transición hacia una jornada laboral de 40 horas a la semana, será gradual, para alcanzar la meta hacia el 2030, sin afectar salarios ni prestaciones.

Kachadourian Marras refirió que existen empresas que ya han estado operando en esquemas de 45-46 horas “y aquí puede estar lo que siempre ha estado escondido: el tiempo extra, porque realmente las empresas que conocen bien cómo están utilizando las horas extras, será alrededor de un 3%, pero es una métrica que está un poco `escondida ´”.

En algunos levantamientos, dijo, han encontrado empresas que dicen que ellos no pagan o no tienen tiempo extra, pero la realidad es que no lo estaban midiendo, y con el uso del registro electrónico, se va a poder demostrar si realmente existe o no el tiempo extra, porque lo que no mides no lo puedes cambiar y ese es un poco el problema en el que estamos, no ha habido una medición correcta del tiempo extra".

Y es que la legislación establece que las empresas deberán implementar un sistema de registro electrónico que documente con precisión el inicio y fin de las actividades de cada trabajador, y las compañías que incumplan con esta disposición o no presenten la información ante la autoridad se harán acreedoras a multas desde los 29,327 hasta los 586,550 pesos, tomando como base el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026.

Aclaró que la adopción de medidas enfocadas a dicha reducción se ha registrado con mayor interés en empresas grandes, son las que tienen mayor interés en implementar estos cambios “porque son las más auditadas, y las tienen mayor conocimiento del costo real en sus horas”.

“Todas las empresas con las que colaboramos ya se están preparando, ya han hecho cambios, pero hablamos de un porcentaje mínimo a nivel nacional. Trabajamos con 40 empresas, 20 de las cuales son de las más grandes en México y Latinoamérica como: Cemex, Grupo México, Liverpool, Chedraui, Bachoco, Cinemex, por mencionar algunas, con lo que se verán beneficiados poco más de 400,000 trabajadores.

Todas llevan varios años preparándose para este cambio, porque en su operación y con nuestro sistema, han estado midiendo todos estos tiempos y saben exactamente en dónde está el costo del trabajo que no es lineal, porque hay ciertas áreas en donde se concentra y es ahí en donde se tienen que volver más productivos y hacer una mejor asignación del personal.

De las empresas con las que están trabajando para hacer los ajustes necesarios, señaló se encuentran varias del segmento de retail como Chedraui o Liverpool “que tienen entre 80 a 90,000 empleados cada una”.

Recordó que con la reducción de la jornada laboral y los ajustes que se hagan llevará a una mejora en la productividad y la calidad de vida de las personas, señaló, además de que con la medición del tiempo extra, que permite los trabajadores mejorar sus percepciones, ahora lo importante es que haya una mejor dispersión de esos recursos, y más trabajadores se vean beneficiados.

Además, ahora las empresas tienen la oportunidad de valorar más su recurso humano, porque, precisamente, son el recurso más valioso de todas las empresas, y en función de ello, quizá implementar horarios escalonados, en función de la producción o atención al cliente.

Tomas Kachadourian señaló que, para implementar los ajustes, de cara a la medida que entrará en vigor el próximo 1º de enero, lo primero es que las empresas tengan un sistema de medición, en función de sus flujos de su operación ligada al tiempo de las personas. Normalmente piensan que el tiempo de las personas y su pago tiene que ver exclusivamente con recursos humanos, pero la realidad es que, es un tema de operación que va de la mano con su recurso humano que es una variable que tiene un costo muy complejo de analizar, y no es un costo fijo.

Consideró que en la aplicación de la medida habrá casos muy específicos por sus operaciones, que requieran ciertos reglamentos, porque por sus operaciones en algún momento no se puede interrumpir los tiempos de trabajo, como quizá en la minería, o transportes o el mantenimiento de una planta, que por sus procesos los tiempos de trabajo se tengan que extender determinados turnos “son casos muy puntuales que se deberán analizar de la mano con las autoridades”.