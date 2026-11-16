Miguel Ángel Felix Gallardo La DFS investigó conexiones con figuras e instituciones mexicanas.

Miguel Ángel Felix Gallardo falleció el pasado domingo 15 de noviembre. El narcotraficante habría tenido nexos con instituciones y figuras importantes en México.

¿Qué se sabe sobre conexiones de Felix Gallardo con instituciones mexicanas?

Durante los años setenta y ochenta, Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, se convirtió en una de las figuras centrales del narcotráfico en México. Estaba detrás del Cártel de Guadalajara, organización criminal que encabezó esta junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto “Don Neto” Fonseca Carrillo.

Según documentos de la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) que se encuentran en el Archivo General de la Nación, se le vinculó con Antonio Toledo Corro, empresario mexicano que sirvió como Gobernador de Sinaloa de 1981 a 1986 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y según las fichas de la DRS estaba “íntimamente ligado” a la Procuraduría General de la República (PGR).

El narcotraficante habría lavado su dinero a través de bancos como Bancomer (hoy en día BBVA), Comermex (hoy en día Scotiabank) y Serafin (hoy en día Santander).

“En Tecate, conforme las revelaciones, los presuntos narcotraficantes Miguel Rodríguez, Félix Gallardo y José Contreras Subia, tienen nexos para operar en aquella población logrando a través del tiempo ‘lavar muchos millones de dólares’ en 3 bancos: Serfin, Comermex y Bancomer, entre otros”, se lee en una ficha de la DFS.

Además, el Cártel de Guadalajara es señalado como el principal responsable de la tortura y asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) Enrique “Kiki” Camarena. Precisamente fue este escándalo el que llevó a la disolución de la DFS, debido a que se descubrió que agentes pertenecientes a este organismo estaban involucrados en el secuestro y la tortura.

Varios ex oficiales de la DEA y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) han testificado la participación de la CIA en el homicidio. Específicamente se acusa Félix Ismael Rodríguez Mendigutia, aunque la CIA ha negado cualquier vínculo. Se piensa que la razón por la que el organismo de inteligencia estadounidense no quería que continuarán las investigaciones de Camarana era que el dinero que generaba el contrabando de marihuana y cocaina a los Estados Unidos era una de las maneras que utilizaba la CIA para financiar a los Contras en Nicaragua, durante el escándalo de Irán-Contra.