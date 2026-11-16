La titular de Semarnat visitó una termovalorizadora de residuos en la que se transforman 2 mil 300 toneladas de desechos al día ( @aliciabarcena)

Cumbre de la APEC — La secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, que acompaña a la Presidenta Claudia Sjheinbaum en su visita a ciudad de Shenzhen, en China, donde participará en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), destacó que entre los temas que México abordará con el gobierno del gigante asiático destacan los avances tecnológicos en materia de medio ambiente y agricultura.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la titular de Semarnat apuntó que “Shenzhen es un centro de tecnología y venimos a ver qué tecnologías en medio ambiente han podido desarrollar”.

En la misma línea, refirió que la innovación ambiental de China demuestran cómo transformar los desafíos en oportunidades: aprovechar los residuos para generar electricidad y, al mismo tiempo, atender pasivos ambientales; así como sanear ríos, restaurar ecosistemas y recuperar espacios naturales para las comunidades.

Alicia Bárcena refirió que junto con la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz, visitaron la planta SUS Environment, una termovalorizadora de residuos en la que se transforman 2 mil 300 toneladas de desechos al día, se incineran para generar energía en Shenzhen.

Bárcena informó que junto con otros funcionarios del gabinete del Gobierno Federal acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum en un “emotivo” encuentro con la comunidad mexicana que reside en el gigante asiático. Fue un diálogo y cercanía con los mexicanos que, desde el otro lado del mundo, mantienen vivos los vínculos culturales y contribuyen a fortalecer las relaciones entre México y China.

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