Hito histórico: 17.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante la 4T, reporta el Banco Mundial

- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación encabeza conferencia matutina en Palacio Nacional (Andrea Murcia Monsivais)

La política económica y social iniciada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum permitió que 17.3 millones de mexicanos salieran de la pobreza entre 2018 y 2026, de acuerdo con un informe del Banco Mundial presentado este lunes por integrantes del gobierno federal.

En la conferencia mañanera encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se dieron a conocer los resultados del documento Perspectivas macroeconómicas sobre la pobreza, elaborado por el organismo internacional, que registra una reducción de la población en esta condición durante los últimos ocho años.

Rosa Icela Rodríguez calificó el resultado como una buena noticia y señaló que refleja los efectos de la política gubernamental sustentada en el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”.

“Entre 2018 y 2026 millones y millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Qué importante es”, expresó la titular de Gobernación al presentar la información.

El periodo evaluado comprende los seis años de la administración de López Obrador y los primeros dos de Claudia Sheinbaum, quien se encuentra en Shenzhen, China, para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. Su visita está programada del 16 al 20 de noviembre.

Ingresos y condiciones de vida

La subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Violeta Vázquez Rojas Maldonado, explicó los criterios utilizados por el Banco Mundial para elaborar la medición, la cual considera tanto los ingresos de la población como el acceso a derechos sociales.

El reporte contempla información comparable de 149 países y establece que una persona se encuentra en situación de pobreza por ingresos cuando dispone de menos de 8.3 dólares diarios, ajustados a la paridad de poder adquisitivo.

Este parámetro permite comparar la capacidad económica de las personas entre distintas naciones bajo un mismo estándar internacional, independientemente de las diferencias entre sus monedas.

Con esa metodología, la población mexicana en pobreza pasó de 43.9 millones de personas en 2018 a 26.6 millones en 2026. La diferencia entre ambos registros representa una disminución de 17.3 millones de personas.

Vázquez Rojas sostuvo que los resultados respaldan la política social y económica de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación y consideró que la reducción de la pobreza y la desigualdad dejó de ser únicamente un planteamiento político para reflejarse en los indicadores del organismo internacional.

Señaló que el principio de “por el bien de todos, primero los pobres” ocupa un lugar central en el denominado humanismo mexicano y en el diseño de las políticas públicas.

También precisó que el documento constituye el primer informe de un organismo externo e independiente que presenta una estimación de la pobreza correspondiente a los dos primeros años de la administración de Sheinbaum.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez atribuyó la mejoría en las condiciones económicas de millones de familias a tres factores, los cuales son los incrementos sostenidos al salario mínimo, la recuperación del poder adquisitivo y la entrega directa de los programas sociales a sus beneficiarios, sin intermediarios.

La funcionaria también mencionó el control de la inflación en los productos básicos como parte de los elementos que han contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población.

Al presentar los resultados, la secretaria de Gobernación reiteró que el objetivo de la política gubernamental es que las familias mexicanas tengan acceso a mejores condiciones de bienestar, así como a servicios de salud, educación, empleo y seguridad social.

“El compromiso de los gobiernos de la Transformación es que el pueblo de México viva con bienestar y tenga acceso a la salud, a la educación, al empleo, a la seguridad social”, afirmó.