El estrés El estrés prolongado puede tener un impacto significativo en la salud mental, aumentando el riesgo de desarrollar problemas como la ansiedad y la depresión, así como agravando condiciones neurológicas ya existentes (VORONA)

Aunque el estrés constituye una respuesta natural del organismo ante situaciones identificadas como amenazantes, sean reales o percibidas, que activa mecanismos fisiológicos de protección para enfrentar o alejarse de un posible peligro, sin embargo, existen mecanismos que permiten cuidar la salud emocional ocasionadas por estas situaciones.

En este sentido, la doctora Mireya Alejandra Chávez Oliveros, investigadora en Ciencias Médicas adscrita al Laboratorio de Neuropsicología Clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” (INNNMVS), destacó la importancia de cuidar la salud cerebral mediante estrategias de regulación del estrés.

Mencionó que se puede realizar respiración consciente, la meditación, la visualización y la relajación muscular progresiva, que son técnicas que favorecen el manejo de las respuestas físicas y emocionales ante situaciones de tensión y contribuyen a prevenir las consecuencias del estrés prolongado sobre el bienestar integral.

Al respecto, señaló que el INNNMVS tiene una experiencia de más de 25 años en actividades de promoción de la salud y grupos de apoyo, a través de los cuales se brinda orientación y acompañamiento a pacientes, familiares y personas interesadas en fortalecer sus herramientas de autocuidado.

Mencionó que el área de psiquiatría del instituto realiza sesiones educativas semanales abiertas para la población en general, donde aborda por ejemplo estrategias de regulación del estrés con recomendaciones de algunas técnicas como: respiración profunda, relajación muscular progresiva, meditación y visualización.

Agregó que las intervenciones psicológicas y los tratamientos no farmacológicos, cuando están indicados, pueden ser complementarios, con base en las necesidades y el diagnóstico de cada paciente, por lo que recomendó evitar la automedicación y recurrir a profesionales capacitados.

Es importante tomar en cuenta que el estrés prolongado puede tener un impacto significativo en la salud mental, aumentando el riesgo de desarrollar problemas como la ansiedad y la depresión, así como agravando condiciones neurológicas ya existentes.

En el caso de los pacientes diagnosticados con epilepsia, las situaciones de estrés intenso pueden actuar como desencadenantes de crisis epilépticas.

Asimismo, el estrés crónico también puede contribuir indirectamente al riesgo de enfermedades cerebrovasculares, debido a su relación con alteraciones del sueño, cambios metabólicos y dificultades para controlar la presión arterial en personas susceptibles.

Ante ello, la especialista advirtió que la exposición sostenida al estrés puede asociarse con alteraciones en la regulación del cortisol y dificultades en funciones cognitivas como la memoria y la atención, además de afectar la capacidad para manejar las emociones, favorecer la irritabilidad y contribuir a modificaciones en los patrones de alimentación y descanso.

Asimismo, la falta de descanso adecuado puede generar un círculo de afectaciones que repercute en la recuperación del organismo y en la salud cardiovascular, por lo que consideró fundamental reconocer oportunamente estas manifestaciones y adoptar medidas para evitar que se prolonguen.

El llamado a la población, dijo, es a reconocer señales como dificultades persistentes para dormir, problemas de concentración, alteraciones emocionales, irritabilidad y tensión física, sobre todo cuando interfieren con la vida cotidiana.

Normalizar el estrés o considerar que sus manifestaciones desaparecerán por sí solas, estableció, puede retrasar la búsqueda de atención, por lo que es fundamental escuchar las señales del organismo, expresar las emociones y solicitar apoyo de manera oportuna.