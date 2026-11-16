Programas para el Bienestar Los programas sociales que aún entregarán dinero antes de Navidad (Pexels)

Los programas sociales continuarán con sus respectivos calendarios de pago antes del cierre de año, manteniendo activa la dispersión de recursos para sus beneficiarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Qué programas sociales seguirán recibiendo dinero antes de Navidad?

De acuerdo con lo informado por la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, los distintos programas federales que mantienen vigente la entrega de apoyos monetarios son:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

Sembrando Vida

¿Hasta cuándo recibirán el apoyo económico?

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Bienestar detalló que la dispersión de los últimos pagos bimestrales de 2026 abarca del martes 3 al viernes 27 de noviembre.

En el caso específico de Sembrando Vida, los beneficiarios recibieron su depósito mensual el pasado 11 de noviembre.

La funcionaria recordó que los pagos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre se entregan de manera directa mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuál es el calendario de depósitos para los programas sociales?

Los depósitos correspondientes avanzan conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario bajo el siguiente orden oficial de noviembre:

A: Martes 3

Martes 3 B: Miércoles 4

Miércoles 4 C: Jueves 5 y viernes 6

Jueves 5 y viernes 6 D, E, F: Lunes 9

Lunes 9 G: Martes 10 y miércoles 11

Martes 10 y miércoles 11 H, I, J, K: Jueves 12

Jueves 12 L: Viernes 13

Viernes 13 M: Martes 17 y miércoles 18

Martes 17 y miércoles 18 N, Ñ, O: Jueves 19

Jueves 19 P, Q: Viernes 20

Viernes 20 R: Lunes 23 y martes 24

Lunes 23 y martes 24 S: Miércoles 25

Miércoles 25 T, U, V: Jueves 26

Jueves 26 W, X, Y, Z: Viernes 27

¿Cuáles son los montos de pago por programa?

Las cantidades para cada padrón de beneficiarios se distribuyen de la siguiente manera: