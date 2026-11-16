Monreal mantiene negociaciones con la oposición para sacar una presidencia del INE consensuada pero no hay acuerdos.

El presidente de la Junta de la Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtió que las elecciones del próximo año donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados, será una contienda que va a generar más tensión y polarización pero pidió no preocuparse si el INE solo cuenta con 10 de los 11 consejeros que lo integran.

“Nadie debe de preocuparse por tener este INE de 10 consejeros…”, aseveró en medio de las negociaciones que mantiene con la oposición donde no hay acuerdos para sacar adelante una elección consensuada de la próxima presidente del INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei en medio de escándalos de supuesta corrupción y desvíos de recursos.

Monreal recordó que “ya en el pasado hubo INEs incompletos, incluso de 3 consejeros faltantes”

No quiere decir esto –agregó--que dejemos de lado nuestra responsabilidad de buscar los acuerdos y los consensos por una presidencia sustituta que garantice imparcialidad, certeza, profesionalismo, objetividad y honestidad.

Aseveró que la presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, “ha conducido bien los trabajos” de ese órgano electoral por lo cual nadie debe de preocuparse por que solo haya 10 de los 11 consejeros.

Ello ante un posible escenario de que no se alcancen los acuerdos para nombrar en las próximas semanas a la titular del INE.

En días pasados, Monreal apostó por sacar este nombramiento antes de que termine este periodo ordinario de sesiones a mediados de diciembre, pero también recalcó que no busca apresurar el nombramiento a fin de consensuarlo.

Se espera que este martes o miércoles la Jucopo en San Lázaro, se emita la convocatoria para elegir a la próxima presidenta del INE.

En un mensaje, Monreal se refirió al proceso electoral del próximo año y previó que será una contienda cerrada que no será fácil para Morena y sus aliados.

“Siento y creo que va a ser una contienda más cerrada, una contienda no tan fácil, una contienda que va a generar más tensión, más polarización, pero normal, lo que tenemos que cuidar es que sea pacífica y que decida la población”, sostuvo

Explicó que estaban conscientes de que continuar con el proceso de transformación que encabeza Morena , no era cosa fácil pues habría resistencias, obstáculos, críticas y descalificaciones.

Consideró que si bien el cambio ha sido pacífico no se niega que existen tensiones, crispación, encono incluso en algunos sectores de la población contra la 4T.

“También, hay una mayoría que la respalda y la apoya por la política social tan profunda que ningún gobierno se había preocupado o por la recuperación de la economía y la rectoría del Estado en actividades primordiales, preponderantes”, acotó

En este contexto, Monreal resaltó el estilo “´único” de gobernar de la presidenta Claudia Sheinbaum, que -según dijo-- conduce al país de manera correcta.

“Aquí es más mediático el problema, real también las diferencias, los gritos, las expresiones, las inconformidades se dejan notar, pero es parte de un proceso que estamos viviendo y que vamos a tratar de que se aclare en el 2027”, insistió