Carne

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, informó que las carnes de pollo, res y cerdo son fuentes esenciales de proteína en la dieta de las familias mexicanas, presentes en la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic). En conjunto, estos 3 productos representan el 27.4 por ciento del costo total de los 24 artículos que la integran.

Durante la conferencia de prensa matutina, Escalante recordó que la canasta, cuyo precio no debe exceder los 910 pesos, incluye un kilogramo de cada una de estas proteínas de las cuales proporcionó precios mínimos, máximos y promedio.

De acuerdo con el monitoreo realizado del 2 al 6 de noviembre, los precios por kilogramo se comportaron de la siguiente manera:

El kilo de pollo entero promedió a nivel nacional en 40.50 pesos; el precio más bajo se ubicó en 34.62 pesos en las tiendas de la cadena Soriana y el más alto de 47.22 pesos, en Bodega Aurrerá, una diferencia de 12.60 pesos.

En cuanto a la carne de res, el kilo registró un precio promedio nacional de 142.10 pesos; el mínimo fue de 97.06 pesos en Bodega Aurrerá, y el máximo de 152.03 pesos en sucursales de las tiendas Soriana. Por su parte, el precio promedio nacional del kilo de carne de cerdo se encontró en 104.14 pesos ; el más bajo se halló en La Comer, en 56 pesos, y el más alto en Walmart, en 121.49 pesos.

“Esta información es muy útil, muy importante, para que hagan sus comparativos de precios y adquieran estos productos en el mejor establecimiento o el que mejor precio les dé”, subrayó Escalante.

Respecto al costo total de los 24 productos de la canasta Pacic, el precio más bajo se registró en Chedraui Mina, en Villahermosa, Tabasco (770 pesos), mientras que el más alto se halló en Walmart de Culiacán, Sinaloa (931.50 pesos), lo que representa una diferencia de 161.50 pesos. Asimismo, en el monitoreo realizado en la alcaldía Miguel Hidalgo (Ciudad de México), Oaxaca (Oaxaca) y Acapulco (Guerrero), los precios máximos se mantuvieron por debajo de la meta de 910 pesos.

En cuanto al seguimiento de la Estrategia Nacional para promover la Estabilización del Precio de la gasolina y el diésel, Escalante Ruiz detalló que, al 13 de noviembre, el promedio nacional de la gasolina regular fue de 23.69 pesos por litro y el del diésel de 26.97 pesos, precios por debajo de la meta de 24 pesos para la primera y de 27 pesos para el segundo. Por ello, llamó a las y los consumidores a consultar el mapa virtual para ubicar las estaciones con precios justos.

Sobre El Buen Fin 2026, que concluye mañana, el procurador informó que la Profeco mantiene vigilancia en todo el país mediante mil 300 personas servidoras públicas desplegadas en 169 módulos, 394 brigadas y el Teléfono del Consumidor. En tres días de operativo, se ha conciliado el 100 por ciento de las inconformidades recibidas y brindado 6 mil 206 asesorías.