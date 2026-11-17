No se descarta la posibilidad de que la presidenta interina del INE, Blanca Yassahara Cruz se mantenga hasta después de las elecciones del 2027 (Instituto Nacional Electoral)

Ante la posibilidad de que se aplace la elección de la nueva presidenta del INE, la oposición en el Senado exigió a Morena en la Cámara de Diputados emitir la convocatoria para elegir ese cargo antes de que termine este periodo ordinario de sesiones y rechazó que Blanca Cruz permanezca como titular provisional durante el proceso electoral de 2027.

Ello luego de que el coordinador del Morena en el Senado, Ignacio Mier, abrió la posibilidad de que Blanca Crurz se mantenga al frente del organismo hasta la conclusión del proceso electoral del 2027 siempre y cuando no se vulneren la Constitución ni las disposiciones legales.

Mier justificó que el escenario es políticamente complicado y advirtió que una convocatoria rechazada por los partidos podría deslegitimar el procedimiento y afectar la confianza en una institución construida durante años.

“En este momento diría que esté así y que termine el proceso electoral, pero eso lo tiene que hacer en Cámara de Diputados”, expresó.

Los coordinadores parlamentarios del PAN, Ricardo Anaya, y del PRI, Manuel Añorve, acusaron a Morena de retrasar deliberadamente el procedimiento con el objetico de mantener el control del árbitro electoral y advirtieron sobre el riesgo de manipulación de las elecciones del próximo año donde se renovarán casi 20 mil cargos entre ellos la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.

“Nosotros no aceptamos este truco, esta trampa, este embuste de Morena de querer dejar a la presidenta interina durante el proceso electoral de 2027”, afirmó el panista

Anaya responsabilizó a Morena de los presuntos actos de corrupción atribuidos a Guadalupe Taddei, a quien identificó como integrante de ese partido, y demandó que la nueva titular del INE sea una mujer honesta, honorable y comprometida con la democracia, cuya designación alcance la unanimidad de la Cámara de Diputados.

Acusó a Morena de utilizar como pretexto la falta de acuerdos para mantener al organismo sin una presidencia definitiva y favorecer sus intereses políticos.

Sostuvo que es indispensable emitir cuanto antes la convocatoria y designar a una persona que no responda a ningún partido político, para garantizar condiciones de confianza en los próximos comicios.

Añadió que la renovación de la presidencia debe acompañarse de una revisión a fondo del Instituto para asegurar que las investigaciones sobre las presuntas irregularidades no queden solamente en acciones superficiales.

Por separado, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, calificó como una táctica dilatoria la falta de convocatoria y acusó a Morena de buscar que transcurra el tiempo para dejar a Blanca Cruz al frente del organismo durante las elecciones de 2027.

Aseguró que los señalamientos difundidos sobre presuntas irregularidades en el INE debilitaron su credibilidad y sostuvo que el partido gobernante pretende conservar el control de las boletas, las urnas y el proceso electoral.

“Lo que quieren es dejar las cosas como están, tienen el control de las boletas, tienen el control de las urnas, tienen el control del proceso”, señaló.

Añorve insistió en que Morena debe asumir su responsabilidad política y cumplir con el procedimiento legislativo para designar a una nueva presidenta.

También acusó al gobierno de mantener un manto de impunidad frente a los señalamientos de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios.

En contraste, Ignacio Mier consideró que, ante la falta de consenso entre las fuerzas políticas, debe privilegiarse la estabilidad institucional y evitar que la disputa por el nombramiento afecte la credibilidad del sistema electoral.

Por ello, planteó que, si no se vulneran la Constitución ni las disposiciones legales, Blanca Cruz podría permanecer al frente del instituto hasta que concluya el proceso electoral de 2027, aunque aclaró que la decisión corresponde a la Cámara de Diputados.

Mier argumentó que el Consejo General del INE conserva su funcionalidad con diez integrantes y llamó a las fuerzas políticas a privilegiar la inteligencia política por encima de sus diferencias partidistas.

Recordó que en 2027 se renovarán 17 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados, congresos locales y más de mil 200 ayuntamientos, por lo que consideró fundamental preservar una autoridad electoral con legitimidad.

El senador también sostuvo que las investigaciones y eventuales sanciones contra quienes hayan incurrido en un uso indebido del cargo deben continuar, pero sin desviar la atención de la necesidad de garantizar elecciones democráticas.