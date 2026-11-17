INE (Rogelio Morales Ponce)

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) designaron este martes a cinco encargados de despacho de la Junta General Ejecutivo, quienes ocuparán los cargos dejados vacantes tras las renuncias de sus extitulares.

“Con estas designaciones, las áreas seguirán a cargo de la gestión del Servicio Profesional Electoral Nacional, la actualización del Padrón Electoral y de la Lista Nominal, la operación de los servicios informáticos, la promoción de la igualdad de género y la no discriminación, y la atención de los procedimientos sancionadores en materia electoral”, manifestó el INE.

Los nuevos mandos del Instituto Electoral cuentan con carreras añejas en el sistema electoral, tanto nacional como estatal, aseguró el instituto.

Direcciones ejecutivas

Karla Sofía Sandoval Domínguez, Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), a partir del 16 de noviembre. Como directora de la Carrera Profesional Electoral del INE, condujo dos concursos públicos de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional y 11 certámenes internos de ascenso.

Juan Gabriel García Ruiz, Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), a partir del 17 de noviembre. Cuenta con más de 30 años de experiencia electoral. Dirigió la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y fue secretario de la Comisión Nacional de Vigilancia.

Unidades técnicas

Ariadna Morales Puente, Encargada del Despacho de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI). Es ingeniera en Computación por la UNAM y se ha desempeñado como directora de Sistemas del INE, con experiencia en desarrollo de sistemas y coordinación de proyectos tecnológicos.

Itzel Aguilar Ambrocio, Encargada del Despacho de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Estuvo a cargo de la Vocalía Ejecutiva del INE en Campeche, donde impulsó la coordinación entre instituciones para prevenir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Yesenia Flores Arenas, encargada del despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE). Es licenciada en Derecho y se desempeñó desde 2017 como subdirectora de Procedimientos Administrativos Sancionadores del INE.