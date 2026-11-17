Mario Delgado Mario Delgado resaltó que la aportación pedagógica de las escuelas integrales de Michoacán para fortalecer la Nueva Escuela Mexicana son experiencias que deben compartirse en todo el país para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reconoció la trayectoria, compromiso social y aportación pedagógica de maestros quienes que han desarrollado el modelo de escuelas integrales en Michoacán y cuya experiencia representa una oportunidad para fortalecer y enriquecer la Nueva Escuela Mexicana (NEM), a partir de las prácticas que han dado resultados en las aulas y en las comunidades.

Durante una visita a la Escuela Integral de Educación Básica “José María Morelos”, en Maravatío, Michoacán, con 159 estudiantes, Delgado Carrillo destacó que, además del diálogo permanente sobre las demandas laborales del magisterio, es fundamental generar espacios para compartir experiencias pedagógicas, reflexionar sobre la enseñanza y valorar el trabajo cotidiano de quienes acompañan la formación de niñas, niños y adolescentes.

Subrayó que la transformación educativa impulsada desde el sexenio pasado, reconoció a los docentes como profesionales de la educación, con autonomía profesional y un papel protagónico en los procesos formativos, por lo que, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene el compromiso de fortalecer la educación pública y reconocer al magisterio como un actor esencial para garantizar este derecho.

En este contexto, externó su reconocimiento, “porque son maestros con una profunda convicción en favor de nuestra niñez, de nuestras infancias”, al tiempo que resaltó la resistencia histórica del magisterio michoacano, su defensa de la educación pública y la preservación de los valores, la cultura y la identidad nacional.

Acompañado de la secretaria de Educación de la entidad, Patricia Flores Anguiano, advirtió que la NEM debe mantenerse como un modelo vivo, abierto a la reflexión y a la retroalimentación permanente de quienes participan de manera directa en las aulas.

Recordó que docentes de Michoacán contribuyeron al diseño de este proyecto educativo y a la elaboración de los Libros de Texto Gratuitos (LTG), por lo que consideró necesario continuar incorporando sus aportaciones y las mejores prácticas pedagógicas del país.

“Lo que ya funciona, lo que les ha mostrado históricamente que tiene un impacto en los niños, en la comunidad también, no solo en la escuela, es algo que debemos retomar de manera permanente”, por ello, planteó impulsar mecanismos de colaboración que permitan recuperar, documentar y compartir las experiencias de las escuelas integrales michoacanas, a fin de que sus aprendizajes puedan trascender el ámbito estatal y contribuir al fortalecimiento de la educación en otras entidades.

Mario Delgado reiteró la disposición de la dependencia a su cargo para mantener el diálogo respetuoso con las organizaciones magisteriales, atender coincidencias y diferencias, así como avanzar en la solución de rezagos históricos.

La secretaria de Educación de Michoacán, Patricia Flores Anguiano, destacó la importancia de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, conozca de primera mano el trabajo de las comunidades escolares y el modelo pedagógico de las Escuelas Integrales de Educación Básica en la entidad. Señaló que estos encuentros permiten escuchar las experiencias, los avances y las necesidades de quienes contribuyen diariamente a la formación de niñas, niños y adolescentes.