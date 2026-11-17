Inundaciones en Coatzacoalcos, Veracruz: reporte de las afectaciones al momento Debido a la lluvia intensa en Coatzacoalcos, Veracruz, se reportó inundaciones distas colonias del estado (Ángel Hernández)

Debido a las fuertes lluvias registradas en la madrugada de este martes 17 de noviembre, provocadas por el Frente Frío 6, personal de la Tercer Zona Naval de la Secretaría de Marina, en Coatzacoalcos, activó la Fase de Auxilio del Plan Marina.

Esto con el fin de brindar apoyo a las personas afectadas en el estado de Veracruz.

Trabajo en las zonas afectadas

De acuerdo con información del Ayuntamiento Coatzacoalcos, desde la mañana de este martes se han desplegado operativos encabezados por la Dirección de Protección Civil para salvaguardar a la población.

Asimismo, Pedro Miguel Rosaldo García, alcalde de Coatzacoalcos, realiza recorridos en puntos críticos para coordinar brigadas de auxilio y verificar el desalojo del agua para el correcto funcionamiento de la red de colectores pluviales.

También trabaja de manera extraordinaria con el Comité de Emergencia, encargado de estrategias para proteger a la población, para dar continuidad puntual a los hechos.

Inundaciones: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Tras labores de personal de Protección Civil, apoyado de ambulancias y embarcaciones, han reportado mayor afección y acumulación de agua en las colonias:

Fovisste

El Tesoro

Independencia

CNOP

Puerto Esmeralda

Constituyentes

Santa Rosa

Veracruz

Miguel Hidalgo

Divina Providencia

Brisas del Golfo

María de la Piedad

Los Almendros

Santa María

En la zona de Santa María, destaca la presencia de una lancha operando en la colonia por un desbordamiento de un canal, al igual que en la colonia CNOP. El ayuntamiento permanece trabajando en trabajo de limpieza y mantenimiento del alcantarillado del lugar.

Malecón Costero: vialidad afectada

Este marte 17, la vialidad del Malecón Costero en ambos carriles, desde el Hotel Holiday Inn hasta la avenida Jirafas, permanecerá cerrada por tiempo indefinido por deslaves y un socavón.

Como vía alternativa del poniente al oriente de la ciudad, está la avenida Universidad Veracruzana. Igualmente, la avenida John Spark/Las Palmas funciona como conexión directa a la avenida Universidad, antes del tramo clausurado.

Se recomienda anticipar los traslados, tomar precauciones del clima y estar pendiente de los avisos de las autoridades.